غنيمة «Dune» ترتفع لـ6 جوائز أوسكار.. و«CODA» يحصد جائزته الثانية

ارتفع عدد جوائز أوسكار التي حصدها فيلم «Dune»، لتصبح 6 جوائز بعد حصوله على جائزتين في فئتي أفضل تصوير وأفضل مؤثرات بصرية، وذلك بجانب الجوائز الأربعة الأولى في فئات: أفضل صوت، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل مونتاج بالإضافة إلى أفضل إنتاج، في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94، وذلك من إجمالي 10 ترشيحات للجوائز.

وحصل كينيث براناه على جائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي عن فيلم «Belfast»، بينما حصل سيان هيدر على جائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم «CODA»، لتكون الجائزة الثانية التي يحصدها الفيلم بعد جائزة أفضل ممثل مساعد التي فاز بها بطل الفيلم تروي كوتسور، وفاز الفيلم الياباني «Drive My Car» للمخرج ريوسوكي هاماجوتشي على جائزة أفضل فيلم عالمي، وذلك وفقا لما نشره الحساب الرسمي لـ «أوسكار» على «تويتر».

جيني بيافان تحصل على 3 جائزة أوسكار

بينما فازت جيني بيافان بجائزة الأوسكار الثالثة في مشوارها الفني من إجمالي 11 ترشيحا في فئة افضل تصميم أزياء، لتحصدها هذا العام عن فيلم «Cruella»، بينما حصل فيلم «Encanto» على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

قائمة جوائز أوسكار في نسختها الـ 94

وبدأ حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94، المقام الآن على مسرح دولبي بالإعلان عن عدد من الجوائز في فئات أفضل ممثلة مساعدة التي حصلت عليها أريانا ديبور عن دورها في فيلم «West Side Story»، كما حصل الموسيقار هانز زيمر على ثاني جائزة في مسيرته المهنية عن الموسيقى التصويرية لفيلم «Dune»، بينما حصل فيلم «The Eyes of Tammy Faye» على جائزة أوسكار في فئة المكياج وتصفيف الشعر، بخلاف «The Queen of Basketball» الذي حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، بينما حصل فيلم «The Windshield Wiper» على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير.