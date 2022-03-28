«التنسيقية» تشارك في مائدة مستديرة حول «مستقبل الإدارة المحلية»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الإجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، تحت عنوان «الشباب والإدارة المحلية».

تنسيقية شباب الأحزاب

حضر المائدة المستديرة، محمد أنور السادات رئيس الجمعية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وريتشارد بروبست الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت، وبدأت بجلسة بعنوان «مستقبل الإدارة المحلية.. اللامركزية بين الواقع والمأمول»، أدارها عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب السابق، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمتحدثين.

مائدة مستديرة

أكد المشاركون في الجلسة الحوارية، أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، ووجود أحزاب قوية قادرة على التأهيل والتدريب على المحليات، مشيدين بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من تنظيم تدريبات للمحليات في كل المحافظات.

واختتمت الفعاليات، بجلسة بعنوان «دور المحليات في مكافحة الفساد وإقرار النزاهة والشفافية»، التي أدارتها إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد علي كمتحدثين، واستقر الحضور على ضرورة التحول الرقمي للمحليات في ظل وجود كوادر حقيقية، قادرة على تطبيق التحول الرقمي.

وضم وفد التنسيقية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء مجلس النواب، عمرو درويش، أحمد مقلد، أميرة صابر، أحمد فتحي.

فيما حضر من نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ، محمود القط، أكمل نجاتي، علاء مصطفى، محمد السباعي، هيام فاروق، أحمد قناوي، محمد فريد، محمود تركي.

وشارك من أعضاء التنسيقية، إيمان طلعت، أسامة بديع، كريم الكناني، ماجد الفقي، طه أحمد، محمود عز، محمد مهني، حسام رأفت، أسامة الرفاعي، محمد نبيل، محمد القاضي.

كما شارك في اللقاء، نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه، وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني، المهتم بقضية الإدارة المحلية.