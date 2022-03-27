نائب التنسيقية: المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية

أشاد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمقترح المقدم من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية، بشأن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافي.

أعضاء الجمعيات الأهلية

وأكد «فوزي» في كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن المقترح يأتي تلبية للدعوات الكثيرة من أعضاء الجمعيات الأهلية لمنحهم مهلة لتقنين الأوضاع، خاصة مع تتابع الظروف خلال الفترة الماضية وأبرزها جائحة كورونا.

وأوضح نائب التنسيقية أن دور مؤسسات المجتمع المدني لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية، خاصة أن 2022 هو عام المجتمع المدني وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنا موافقته من حيث المبدأ على المقترح.

توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

وكان النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم باقتراح برغبة، لمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافي.