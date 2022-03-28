«عبد الغفار»: دول عديدة طالبتنا بنقل خبراتنا في المبادرات الصحية إليهم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية وضعت المبادرات الرئاسية المصرية وهي أكثر من 12 مبادرة، على خريطة تُدرس في كل الدول، لذلك نتلقى طلبات من الدول الأفريقية والعربية بنقل خبراتنا لهم، مؤكدًا أن مبادرة 100 مليون صحة كانت مصر الدولة الأولى في العالم الذي تقوم بهذه المبادرة للقضاء على فيروس سي.

مشكلة فيروس سي أنه ليس له تطعيم

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن مشكلة فيروس سي أنه ليس له تطعيم، ومشكلته الأكبر أنه من الممكن أن يؤدي لا قدر الله لأورام سرطانية في الكبد، «وحسب درجة الورم السرطاني قد يؤدي إلى وفاة، وهذا يؤثر على حياة المواطن»، مما يُسبب أزمات عائلية بالنسبة للحياة الاجتماعية، ويؤثر على قدرته على الإنتاج بالمجتمع.

فيروس سي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية على الدولة

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إلى أن هذا المرض قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية على الدولة، كونها تتحمل عبء العلاج خاصة عندما يصل المريض إلى مراحل متأخرة، وقد يحتاج لزراعة كبد أو غيرها، مؤكدًا أن حملة 100 مليون صحة والمسح الطبي في مصر يفيد منظومة التأمين الصحي بشكل كبير، «بكون عارف أن محافظة بورسعيد فيها مرض كذا أكثر من الشرقية أو المنوفية، لأن عندي مسح طبي».