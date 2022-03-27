«الصحة»: تخفيف التدابير الوقائية مرهون بشروط.. منها تطعيم 70% من المواطنين

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد الإصابات في مصر يشهد انخفاضًا واضحًا في عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن العدوى بفيروس كورونا وفق الإحصائيات التي يتم الإعلان عنها عقب عمليات الرصد والفحص للأشخاص الذين يترددون على الأماكن المخصصة للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا أو أحد متحوراته، مشيرًا إلى أن الأمر منطقي مع ارتفاع عدد الملقحين ضد الفيروس وانخفاض حدة الإصابات المسجلة.

علاقة عكسية بين نسبة الإصابات وتطعيم المواطنين

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات لــ«الوطن»، أن انخفاض معدل الإصابات ومعدلات الوفيات بفيروس كورونا أو المتحورات الناتجة عنه يتناسب عكسيًا مع ارتفاع نسب التلقيح في الفئات المستهدفة داخل المجتمع، حيث كلما زادت نسبة التطعيم وتحصين الأشخاص بلقاحات كورونا كلما قلت نسب الإصابات والوفيات الناتجة عن العدوى بفيروس كورونا.

لكل دولة رؤية في تقييم وضعها الوبائي

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن دول العالم تختلف رؤيتها وخطتها الصحية للتعامل مع الفيروس، حيث إن لكل دولة استراتيجية معينة في التعامل مع الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا وفق عدد الإصابات والوفيات وتفشي المتحورات التي طرأت على الفيروس خلال الفترات الماضية، لافتًا إلى أن لكل دولة آلية تختلف من دولة لأخرى ولا يمكن تعميم أي إجراء يتم اتخاذه بشأن فيروس كورونا، وعدم المطالبة بتطبيق مثل هذه القرارات في دولة أخرى.

شروط تخفيف التدابير الوقائية

وأوضح «عبدالغفار» أن هناك دولًا خففت التدابير الوقائية والاحترازية مؤخرًا نظرًا لانخفاض معدل الوفيات والإصابات الناتج عن العدوى بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن هدف مصر الوصول إلى 70% من تطعيم الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح للوقاية من العدوى بفيروس كورونا ومتحوراته، بالإضافة إلى الوصول لـ«صفر» وفيات من العدوى بفيروس كورونا، ثم يتم البت في آلية القرارات التي سيتم اتخاذها.