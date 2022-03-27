«متحدث الصحة»: حملة «شلل الأطفال» تستهدف تطعيم 17 مليون طفل

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات اليوم، الأحد، قائلًا: أن مصر خالية من الإصابة بمرض شلل الأطفال، ولكي نحافظ على الخطوة القوية وأطفال مصر أصحاء وبعيدين عن الإصابة بشلل الأطفال، يتم إطلاق حملة قومية من الحين والآخر، لكي نحافظ على هذا السجل الخالي من المرض.

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة dmc، أن الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أطلق الحملة التي تستمر من 27 مارس حتى 31 مارس في كل المحافظات، حيث تنطلق فرق متخصصة من هيئة التمريض والرائدات الصحية لطرق الأبواب من شقة لشقة وبيت لبيت، والحضانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حتى نصل إلى المستهدف.

تطعيمات شلل الأطفال لا تتعارض مع اللقاحات الدورية

وتابع «عبدالغفار» أن الحملة تستهدف ما يقرب من 16 مليون طفل من المصريين والمقيمين على الأراضي المصرية، حيث تعمل 45 ألف فرقة في هذا الصدد، لافتًا إلى أن تطعيمات شلل الأطفال لا تتعارض مع التطعيمات الدورية مثل لقاحات كورونا، مع العلم، أن الوزارة لا تطعم الأطفال المستهدفين بحملة «شلل الأطفال» بلقاحات كورونا.

مناشدة للأهالي

ودعا «عبد الغفار»، كل الأسر التوجه إلى أقرب وحدة صحية، أو فرقة قريبة منهم، لتطعيم الأطفال وحمايتهم من الإصابة بهذا المرض؛ حفاظًا على صحتهم، مؤكدًا أن الفرق الطبية الخاصة بالحملة متواجدة في المراكز الطبية والوحدات الصحية، إضافة إلى أماكن التجمعات الكبرى.