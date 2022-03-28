رئيس مجلس الشيوخ عن المجلس القومي للرجل: «قربنا نعمله.. الأمور خطر»

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ممازحا النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، قائلا: «قربنا نعمل مجلس قومي للرجل.. الأمور تنذر بالخطر»، وذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة، تعقيبا على كلمة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

رئيس مجلس الشيوخ يتحدث عن مجلس قومي للرجال

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إذ قال رئيس مجلس الشيوخ، في مزحته «قربنا نعمل مجلس قومي للرجال»، وذلك خلال مناقشة تقرير الزيادة السكانية، وجاء حديث رئيس المجلس، عقب كلمة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، التي ألقت كلمة بالجلسة، أكدت خلالها على المشروع القومي لتنمية الأسرة.

المجلس القومي للمرأة

تحدثت مايا مرسي عن جهود ودعم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء للمرأة، مؤكدة أنه لا يمكن استدامة المؤشرات الإيجابية للتنمية، في ظل تداعيات القضاية السكانية، التي ترتبط بمبادئ حقوق الإنسان ارتباطا قويا، مشيرة إلى أن الاستثمار في البشر، يعني تعليم جيد، وخدمات للصحة والسكن اللائق، وإتاحة خدمات صحية للسيدات بالمجان، مشددة على دور وحدات الأسرة والمستشفيات التكاملية في القرى والمدن المصرية.

وأشارت إلى أهمية الدراما والتوعية الثقافية، ودور رجال الدين والتحول الرقمي، كمنظومة متكاملة لحل مشكلات القضايا السكانية، وإعمال ربط لجميع بيانات المواطنين لتوحيد جهود جميع الجهات والمجالس والمؤسسات في الدولة، مؤكدة أن المشروع القومي لتنمية الأسرة، له دعم رئاسي غير مسبوق، في ظل حوافز إيجابية كبيرة، ومنها الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية، ومزايا تأمينية تصل إلى 60 ألف جنيه، معتبرة أن وجودها في مجلس الشيوخ وتضافر جهود المجلس مع النواب، يستهدف تحقيق نتائج سريعة وفعالة.