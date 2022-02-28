عاجل.. رئيس الشيوخ يتجه إلى المغرب لحضور منتدى الحوار البرلماني

يتوجه اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا، لحضور أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وكذلك منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية، والمقرر عقدهما بمقر مجلس المستشارين بالمغرب.

رئيس الشيوخ يلتقي رئيس مجلس المستشارين بالمغرب

من المقرر أن يلتقي المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، بكل من النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، وراشيد الطالبي رئيس مجلس النواب المغربي، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلسين، لبحث تدعيم سبل التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين، كما يلتقي رئيس مجلس الشيوخ بالسيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية.

الموافقة مبدئيا على مشروع قانون التأمين الموحد

يشهد مجلس الشيوخ، نشاطا تشريعيا خلال الفترة الأخيرة، حيث ناقش العديد من مشروعات القوانين المهمة، آخرها قانون التأمين الموحد، خلال جلسته أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، إذ وافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يتضمن العديد من المزيا والخدمات الجديدة لفئات متنوعة.