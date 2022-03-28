وزيرة البيئة: الدول العربية تواجه صعوبات تتعلق بقلة التمويل والأدوات المتاحة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ بصفتها رئيس الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العرب المسئولين عن البيئة في الجلسة التشاورية حول استراتيجية التمويل المناخي للدول العربية، خلال مشاركتها في اجتماعات أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدبي، وذلك بحضور السيدة سوبريا ذاركار، مسؤولة البرامج المعاونة، مركز التنسيق الإقليمي- دبي، الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة.

التمويل المناسب لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية

وأكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة على أهمية حصول الدول العربية على التمويل المناسب لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية التي تواجه العديد من الدول العربية، موضحة الصعوبات والتحديات التي تواجهها الدول للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المناخ.

نقص المنح والقروض المقدمة

وأوضحت وزيرة البيئة المشاكل التي تواجه الدول العربية والتي تتعلق بالتمويل، من أهمها قلة التمويل وكذلك كفاءة التمويل المقدم والأدوات المتاحة، إذ تواجه الدول العربية نقص فى المنح والقروض المقدمة لتنفيذ مشروعات المناخ.

كما استعرضت الوزيرة خلال الجلسة الاستراتيجية العربية للتمويل والتي ستكون نموذج جيد للدول العربية يمكن تطبيقه في كل دولة على حده، إذ يمكن أن تكرر نفس المشكلات في أكثر من دولة، موضحة أن الاستراتيجية ستكون بمثابة إطار عام يمكن للدول تطبيقه كل وفقا لاحتياجاته.

وأعربت وزيرة البيئة في نهاية الجلسة عن أملها في الخروج بمشروعات إقليمية يمكن تنفيذها على مستوى عدة دول عربية، بالإصافة إلى الخروج بحزمة جيدة من مشروعات المناخ تساهم في دعم جهود الدول لمواجهة التغيرات المناخية.