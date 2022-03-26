وزيرة البيئة تطلق الحوار الوطني للتغيرات المناخية 

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، الحوار الوطني حول قضية التغيرات المناخية بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، حيث من المقرر استضافة جمهورية مصر العربية لقمة التغيير المناخي cop27 نوفمبر المقبل.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: «أطلق اليوم أول حوار وطني للمناخ على أرض مصر من أجل إرسال رساله سلام للعالم، ومع الطبيعة من أجل حماية العالم من تقلبات المناخ وتغيرات الطقس، حيث تشهد مصر حاليا تحولا تنمويا سريعا في كل المجالات ومنها حماية المحميات الطبيعية وتطويرها للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، من خلال تطويرها وإدارتها طبقا للنظم العالمية والتي تحقق الحفاظ على تلك الموارد».

إطلاق جائزة الصحافة البيئية

وأعلنت وزيرة البيئة إطلاق جائزة الصحافة البيئية والتي تحمل في دورتها الأولى اسم الصحفية الراحلة سوزان زكي لتكون أول جائزة من نوعها يتم إطلاقها لرفع الوعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، حيث ستبلغ مجموع جوائزها 30 ألف جنيه.

وأشارت إلى أهمية دور الإعلام كمشارك أساسي في الوعي البيئي مع وزارة البيئة والحكومة المصرية، خاصة فيما يخص التنوع البيولوجي وتغيرات المناخ والتنمية المستدامة.

شارك في احتفال إطلاق الحوار الوطني حول قضية التغيرات المناخية سفراء من كل فئات المجتمع بداية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والأزهر الشريف والكنيسة والصحف والإعلام.