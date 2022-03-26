وزيرة البيئة تتفقد محمية رأس محمد: من أجمل شواطئ العالم

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الأوضاع البيئية وعودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية مع الحفاظ على سلامة الزوار، والأنظمة البيئية، وذلك على هامش احتفالية وزارة البيئة بإطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.

رافق الوزيرة خلال الجولة الدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من الإعلاميين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة وشباب «اليوتيوبر» ومواقع التواصل الاجتماعي وممثلي المجتمع المحلي.

وشددت فؤاد على أهمية محمية رأس محمد للسياحة البيئية عالميًا، إذ تعد من أجمل شواطىء العالم، بالإضافة إلى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة والتي تميزها ويحافظ عليها السكان المحليين بالمنطقة كجزء أساسي، ولا غنى عن دورهم في مسارات التنمية التي تنفذها الوزارة، مشددة: أننا معًا نستطيع حماية التنوع البيولوجي من آثار التغيرات المناخية، إذ تستضيف مصر مؤتمر المناخ cop 27 آخر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ.

مصر تشهد تحولًا سريعًا في التنمية

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تشهد حاليًا تحولًا تنمويًا سريعًا في كافة المجالات، ومنها حماية المحميات الطبيعية، وتطويرها للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، من خلال تطويرها وإدارتها طبقًا للنظم العالمية، والتي تحقق الحفاظ على تلك الموارد مع تعظيم فرص الاستمتاع، بالإضافة إلى تعظيم الفرص الاستثمارية للمحمية وخطة استخدام الأراضي وفقًا للحساسية البيئية للحفاظ على موارد المحمية وتنوعها البيولوجي الفريد مع دمج تراثها الثقافي والاجتماعي في خطط التطوير، بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميًا ونمودجًا حقيقيًا للتنمية المستدامة التي يراعى فيها كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية، وكذلك دمج القطاع الخاص.

الجولة تشمل منطقة المانجروف

وشملت الجولة زيارة منطقة المانجروف ومركز الزوار والمناطق المتنوعة بالمحمية، وكذلك شرحًا لأهمية منطقة المانجروف باعتبارها شاهدًا على التغيرات المناخية، والتقت فؤاد بعدد من زوار المحمية والسياح والإعلاميين الذين أشادوا بالإجراءات الاحترازية بالمحمية والنظام المتبع، بالإضافة إلى طبيعة المحمية الفريدة.

جدير بالذكر أن محمية رأس محمد تتميز بتنوعها الفريدة والذي يضم طيورًا مهاجرة وشواطئ صافية، بالإضافة إلى كائنات برية وبحرية وأنواعًا من النباتات النادرة وهو ما يجعلها نموذجًا فريدًا للطبيعة الخلابة التي يوجد فيها أنواع نادرة من الأشجار والكائنات الحية.