انتعاشة في «بيزنس قاعات الأفراح» قبل العيد بعد قرار الحكومة

ينتعش بيزنس قاعات الأفراح مرة أخرى بعد أشهر عدة من الإغلاق، الذي شهدته خلال الفترة الماضية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بموجب قرارات مجلس الوزراء، بعدما أعلن مجلس الوزراء، أمس الأول، السماح بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة بالقاعات، كما كانت تتم قبل ظهرو فيروس كورونا وسيبدأ القرار من 1 أبريل 2022، ما يتيح عودة بيزنس الأفراح مرة أخرى، بحسب تصريحات عاملين في القطاع لـ«الوطن».

وتنشط حفلات الزفاف خلال موسم عيد الفطر، وأشهر الصيف تحديداً من كل عام، وهو ما يبشر بانتعاشة في نشاط قاعات الحفلات، بحسب متعاملين.

بيزنس حفلات الزفاف

وقال المهندس عادل محمد، صاحب قاعة أفراح بأحد الفنادق السياحية، إن قرار رئيس الوزراء جاء في صالح أصحاب القاعات المناسبات، بسبب إعادة فرص العمل للشباب.

وأضاف عادل، لـ«الوطن»، أنه سيتم العودة لإقامة الأفراح وعودة فرص العمل للشباب مرة أخرى سواء لأصحاب الفراشة أو الموسيقيين أصحاب دي جي وفرق الأغاني بالقرى والمراكز والنجوع.

واوضح أن سعر القاعة المغلقة سيتم ترتيب الأسعار مرة أخرى، وستبدأ من 70 ألف جنيه، وتحدد على حسب العروض أو البرامج داخل كل قاعة خاصة، ويبدأ البرنامج لحفل الزفاف بعدد الكراسي من 50 ألف جنيه.

أسعار تأجير قاعات الأفراح بالمحافظات

ومن ناحية أخرى، أكد أحمد السيد مختص في إقامة الحفلات بإحدى قرى الصعيد، لـ«الوطن»، أن إقامة حفل زفاف يوفر ما يقرب من 20 إلى 30 فرصة عمل للشباب، ويتم تحديد سعر الفرح على حسب المكان والإمكانات المطلوبة، فإذا كان إقامة حفل الزفاف بالقرى والنجوع يتم إعداد مسرح للفرقة الغنائية إضافة إلى فراشة وأضواء وكراسي ويصل سعر الحفل بالطعام إلى ما يقرب من 50 إلى 100 ألف جنيه، ويهبط السعر في محافظات الوجه البحري من 20 لـ30 ألف جنيه.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن، أمس الأول، خلال الاجتماع مجلش الوزراء السماح بمعاودة فتح قاعات وصالات الاحتفالات وسراداق العزاء مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد قرار في ديسمبر الماضي حظر عمل القاعات.