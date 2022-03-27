«متحدث الوزراء»: السماح بإقامة الأفراح والعزاء في قاعات مغلقة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر شهدت انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد؛ بسبب الحصول على اللقاحات والتوسع فيها لتشمل كل الأعمار، مبينا أن لجنة الأزمات والأوبئة اجتمعت اليوم وأصدرت عدة إجراءات لتخفيف القيود؛ منها السماح بإقامة الأفراح في القاعات المغلقة في أماكن مستقلة أو أماكن مغلقة بعد أن كان مسموح بها في الأماكن المتفوحة فقط، ويبدأ تطبيق هذا الأمر بداية من أبريل المقبل.

لا يوجد حد أقصى لحضور الأفراح

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد، على فضائية «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الفنادق يكون مسموح لها بعمل أفراح حسب إجراءات مواجهة فيروس كورونا مثل توفير المطهرات والكمامات دون تطبيق حد أقصى للحضور، متابعا: «مفيش حد أقصى للقاعات ولكن حسب القاعة نفسها، وكذلك قاعات العزاء الملحقة بالمساجد».

تصاريح موائد الرحمن

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك قرارات تتعلق بالمساح بإقامة موائد الرحمن لأول مرة منذ عامين سواء في المساجد أو القاعات الملحقة بالمساجد والأماكن المفتوحة التي تتطلب تصريحا من المحليات ليقيم الشخص مائدة رحمن، لافتا إلى أنه يتم إقامة صلاة التروايح بحسب الإجراءات والاشتراطات التي حددتها وزارة الأوقاف، فضلا عن إقرار السماح بإقامة درس صغير بعد الصلاة سواء عقب التراويح أو العصر في المساجد الكبرى.

تعديل مواعيد إغلاق المحال

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يسمح بفتح المطاعم حتى الثانية صباحا لمراعاة السحور؛ وذلك بداية من أول أبريل المقبل.