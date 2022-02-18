مشاكل حفلات الزفاف في السينما قبل ضرب عروس الإسماعيلية: الجوازة باظت

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة ضرب عروس الإسماعيلية من عريسها، فور خروجها من صالون التجميل، حيث اعتدى عليها لفظيًا وجسديًا أمام المارة في الشارع، وانتهى الأمر بالتصالح وإقامة حفل الزفاف.

السينما رصدت أزمات حفلات الزفاف: «الجوازة باظت»

وجسدت السينما المصرية، في عدد كبير من الأفلام، الخلافات التي تحدث بين العريس وعروسه وعائلتيهما خلال حفل الزفاف لأسباب مختلفة كما حدث في واقعة عروس الاسماعيلية، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

اللمبي

في أحداث فيلم اللمبي، الذي عُرض عام 2002 للمخرج وائل إحسان، والمؤلف أحمد عبدالله، حدثت مشادة بين بطل العمل محمد سعد وعروسه التي جسدت دورها حلا شيحة، وتعاركا سويًا ورفضت العروس إتمام الزيجة، حتى أقنعتها والدة العريس والتي جسدت دورها عبلة كامل بإقامة الزفاف من أجمل جمع «النقطة» وهو مبلغ مالي كبير.

واضطرت العروس للمشاركة في حفل الزفاف بوجه عابس، ومازحها اللمبي بقوله: «هتفضلي قافلة كده كتير؟» لترد عليه: «شايفني دكانة!» وخلال الحفل يحترق فستان العروس ويلقي بها العريس في المياه، ويكملان الحفل بمظهرهما الرث.

عريس من جهة أمنية

عام 2004 قدم الفنان عادل إمام من خلال فيلم «عريس من جهة أمنية»، شخصية أب حنون تجمعه صداقة قوية بابنته الوحيدة للدرجة التي تجلعه يرفض زواجها، وأن يشاركه رجلًا أخر في حبها، ويعمل المستحيل حتى لا يُستكمل زواج ابنته من الشاب الذي وقعت في غرامه، وفي أحد المشاهد يرقص فرحًا: «الجوازة باظت.. الجوازة باظت».

ويرضخ الأب خلال أحداث الفيلم لزواج ابنته رغم محاولاته لإفساد حفل الزفاف، ويبدأ في استخدام الحِيل الكوميدية للوقيعة بين ابنته وزوجها، واللذان جسدا دورهما حلا شيحة وشريف منير، والفيلم من تأليف يوسف معاطي، وإخراج علي إدريس.

فيلم الناظر

في أحد مشاهد فيلم الناظر الذي عُرض عام 2000 بطولة علاء ولي الدين، وإخراج شريف عرفة، نشبت مشادة كلامية بين محمد سعد والذي جسد شخصية اللمبي، وهو العريس مع أهل عروسه، خلال حفل الزفاف، وانفعل عليها لترد بعباراتها الشهيرة: «الله وأنا مالي يالمبي»، ويتدخل أحد المعازيم للصلح بينهما بقوله: «ياجماعة أنتم سارقين، قاتلين مع بعض»، واضطر اللمبي في نهاية المشهد لتطليقها خلال الحفل.