«ميرسك» تتوقع ارتفاع أسعار الشحن عالميا من الصين بنسبة 30%

قالت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك»، ثاني أكبر شركة شحن في العالم، إن إغلاق مدينة شنجهاي في الصين سيضر بشدة بخدمات النقل بالشاحنات ويزيد من تكاليف النقل، في الوقت الذي تبذل فيه الصين جهودا مكثفة لمكافحة انتشار كورونا وتدعم مرونة سلاسل التوريد العالمية.

إغلاق نصف مدينة شنجهاي

بدأت المدينة الساحلية الصينية، موطن بعض أكثر المطارات والموانئ ازدحاما في العالم، في إغلاق نصف المدينة، أمس الإثنين، وتعتزم أن تفعل الشيء نفسه مع النصف الآخر لمدة 4 أيام تبدأ يوم الجمعة المقبل على مرحلتين، وبينما أبقت مطاراتها ومنافذ المياه العميقة مفتوحة، فقد فرضت قيودا صارمة على الحركة، ومنعت المركبات من الخروج إلى الشوارع وأمرت ملايين الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم.

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تأثر خدمات الشحن والنقل بنسبة 30%

قالت شركة ميرسك، في تقرير استشاري: «خدمة النقل بالشاحنات داخل وخارج شنجهاي ستتأثر بشدة بنسبة 30% بسبب الإغلاق الكامل لمنطقتين في المدينة حتى 5 أبريل المقبل»، مضيفة أن المستودعات في شنجهاي ستغلق حتى يوم الجمعة، وبالتالي، سيكون هناك وقت تسليم أطول وزيادة محتملة في تكاليف النقل مثل رسوم التحويل ورسوم الطريق السريع.

استبدال ميناء رئيسي بالصين لنقل البضائع

من جانبها، قالت «سيكو لوجيستيك»، وهي شركة نقل وتخزين بضائع مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، إن المصانع في مقاطعة تشجيانغ المجاورة تختار نقل البضائع من ميناء نينغبو بدلا من شنجهاي، موضحة: «نتوقع زيادة حادة في أسعار الشحن الجوي اعتبارا من، اليوم الثلاثاء».

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وتكافح الصين أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهورها وانحسار تفشي المرض في أوائل عام 2020، وفي مارس الجاري فرضت إغلاقا على مراكز تصدير التصنيع الأخرى، ما أدى إلى إطالة طوابير الانتظار خارج الصين.