تفاصيل مشروع «سحب السلك»: رأس مال مليون جنيه والأرباح مثلها في أول سنة

يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، مبادرة تمويل المشروعات لخلق فرص عمل والنهوض بالصناعة المحلية، بفائدة مالية على قرض تمويل المشروع 5%، يجري سدادها على 5 سنوات من بدء المشروع.

ونشرت منصة مشروعات مصر التابعة لوزارة الصناعة دراسة جدوى استرشادية لمشروع «سحب السلك»، أرباحه تصل إلى مليون جنيه في السنة، وهدفه النهوض بالصناعة المحلية، ورفع شعار «صنع في مصر» وتقليل نفقات الاستيراد لمثل هذه المنتجات البسيطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وإتاحة منتج يتمتع بجودة عالية في السوق المحلي.

دراسة جدوى مشروع سحب السلك

فكرة مشروع سحب السلك عبارة عن وضع طبقة عازلة على السلك، لحمايته من المؤثرات الخارجية وعزله عن الأجواء المحيطة، والحفاظ على المكونات الداخلية لـ«الكابل»، وأثبتت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين الطلب والإنتاج نظرًا لحركة العمران الكبيرة الموجودة في المدن الجديدة.

المنتجات: سلك و«كابلات» كهربائية.

العمالة المطلوبة: 6 عمال.

رأس المال الكلي للمشروع: 1288083 جنيهًا.

قيمة القرض من البنك: 669 ألف جنيه.

مساهمة صاحب المشروع: نسبة 47% من رأس المال الكلي.

صافي الأرباح في السنة الأولى: 1200817 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن جميع الأرقام الموجودة في دراسة الجدوى استرشادية، وتتغير على حسب تغيير أسعار السوق.

مبادرة البنك المركزي المصري

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن مبادرة رئاسية للنهوض بالصناعة، بإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتمويلها بقروض يجري سدادها على فترة 5 سنوات بفائدة مالية 5%، بهدف النهوض بالصناعة المصرية، وتنميتها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وجرى تعميم المبادرة على أن فيها جميع البنوك الحكومية وتقدم كافة التسهيلات بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط بوزارة التجارة والصناعة.