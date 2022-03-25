البنك المركزي الروسي: كل احتياطات الذهب موجودة داخل خزائننا

أعلن البنك المركزي الروسي، قبل قليل، أن كل احتياطات الذهب موجودة داخل خزائن البنك في روسيا، وفقا لما نشرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وتبدو التصريحات الروسية بمثابة رد على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، التي دعا فيها أمام قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى استهداف احتياطي الذهب الروسي.

وعقد حلف شمال الأطلسي، يوم أمس الخميس، قمته الشهرية، لمناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، مطالبا بضرورة فرض المزيد من العقوبات على موسكو ، لردع هجماتها ضد أوكرانيا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يومها الـ31 ، مخلفة ورائها لاجئين وقتلى.