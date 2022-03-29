مناقشة رسالة دكتوراه وكيل «أوقاف أسيوط» بحضور المحافظ

أثنى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ما تحظى به محافظة أسيوط وجامعتها من خبرات وكفاءات أكاديمية وقدرات بحثية، تواكب مختلف دروب العلم الأدبية والعلمية، وفي شتى المجالات، وهو ما أثمر عن انفرادها وتميزها بامتلاك كافة الآليات العلمية والثقافية التي جعلت منها مركزًا للإبداع العلمي والأدبي والثراء المعرفي المتميز.

الفاعلية الحضارية في السنة النبوية

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان «الفاعلية الحضارية في السنة النبوية.. دراسة في تجارب الأمم السابقة»، «الكتب التسعة نموذجا»، المقدمة من الباحث عاصم محمود قبيصى مهران وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وحصل بموجبها على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف.

حضور لفيف من كبار العلماء والشخصيات العامة

وحضر مناقشة رسالة الدكتوراه، عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من كبار علماء الأوقاف بالمحافظة.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور معتمد على أحمد سليمان أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية وعميد كلية الآداب الأسبق مشرفا ورئيسا، والدكتور عماد على عبد السميع أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة أسيوط مشرفا، والدكتور عزت شحاته أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة المنيا مناقشا، والدكتور حيدر مختار محمود أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة أسيوط مناقشا.