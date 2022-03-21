تدريب 200 طالب في مبادرة محو الأمية التكنولوجية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ومنسق أسرة «طلاب من أجل مصر»، عن بدء مبادرة محو الأمية التكنولوجية technology of basics، التي أطلقتها الأسرة تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد شريت المنسق المالي والإداري للأسرة، وعبدالرحمن رشاد مقرر عام الأسرة، وزينب أشرف مقرر عام مساعد الأسرة.

مبادرة محو الأمية التكنولوجية

وقال «شحاتة» إن مبادرة محو الأمية التكنولوجية هي الأولى على مستوى الجامعات المصرية، وهدفها تعزيز جهود مصر فى منظومة التحول الرقمي، واشاد نائب رئيس الجامعة، باتحاد الطلاب فى سرعة استجابته وتنفيذه للأفكار التكنولوجية، بهدف رفع وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم.

وأكد حرص إدارة جامعة أسيوط على دعم جهود الدولة في التحول الرقمي، بهدف القضاء على الأمية والتي تعتبر قضية قومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وعمليات التنمية الشاملة.

تدريب 200 طالب وطالبة

وأشار الدكتور أحمد شريت، إلى أن تقدم للمبادرة 600 طالب وطالبة، تم اختيار 200 منهم لتدريبهم بإجمالى 4 ساعات يوميا، وذلك في الفترة من 12 حتى 17 مارس الجاري، وتستمر مراحل المبادرة على مدار العام، واشتمل اليوم الأول على تدريب Microsoft office - basics of IT، واليوم الثاني word development - excel، والثالث mobile Application , power point، والرابع data analysis - machine learning- graphic desigen والذكاء الاصطناعي.