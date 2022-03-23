وكيل «صحة النواب»: المنظومة الصحية تشهد ثورة إصلاح دعما للمواطن

أكد الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر يعد حدثا مشهودا، مضيفا: ما يحدث في المنظومة الصحية في مصر الآن يعد ثورة حقيقة نحو الإصلاح، وهذا ما أعلنت عنه القيادة السياسية عندما دعمت المريض المصري وعندما أصرت علي تطبيق ما جاء في الدستور بأحقية كل مواطن في الرعاية الصحية، لذلك أصرت القيادة السياسية على تقديم الرعاية الصحية الكاملة لغير القادرين بمستوي جيد.

المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية

وقدم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، علي دعوة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لحضور مؤتمر الهيئة العامة للرعاية الصحية لإطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وذلك على هامش زياتها الميدانية لمحافظة الأقصر.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة

واستكمل وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلا إن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة لا تتبع أحد فهي تابعة للرئيس السيسي، فهي وحدها تقرر جودة الخدمة الطبية ونوعية الخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات، و ليس لأحد الرقابة عليها من سلطان سوي الضمير، مضيفا: فخور بما نشهده من إعلان الأقصر للحوكمة الطبية.