مصدرو «الصناعات الهندسية» يكثفون تحركاتهم لاختراق أسواق نيجيريا

كثف مصدرو الصناعات الهندسية تحركاتهم لتعزيز وجودهم في الأسواق الأفريقية، ومن بينها أسواق نيجيريا، وأطلق المجلس قبل يومين بعثة تجارية إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، عقدت بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري والاستشاري "B2B"، عددا من اللقاءات الثنائية مع كبرى الشركات النيجيرية بهدف تعزيز التعاون التجاري، وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

لقاءات تجارية مكثفة

وشمل أول لقاءات البعثة عقد اجتماعات مع المجلس التصديري المصري النيجيري، برئاسة محمد ليري رئيس المجلس، وأبيمي آلاران رئيس رابطة أرباب العمل النيجيريين لغرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في نيجيريا.

وقال المجلس في بيان اليوم إن هناك تنسيقا كاملا مع يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وعمرو طنطاوي، مدير مكتب التمثيل التجاري في نيجيريا، والبنك التجاري الدولي من أجل إنجاح البعثة وتسهيل كافة الإجراءات أمام الشركات المصرية المشاركة في البعثة وعددها 14 شركة.

خطة لزيادة الصادرات المصرية

وأشارت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إلى مشاركة عدة قطاعات وهي: «الأجهزة الكهربائية، والأجهزة المنزلية، ووسائل النقل، طلمبات ومراجل، ومكونات السيارات، والمعدات الزراعية، ومنتجات تشغيل المعادن»، مشيرة إلى استهداف زيادة الصادرات، في وقت يصل متوسط الصادرات من القطاع الهندسي إلى نيجيريا حوالي 9.8 مليون دولار سنويًا.

إنجاز كبير في نيجيريا

وأكدت أن اختراق السوق النيجيرية يعد إنجازًا كبيرًا، خاصة أن أكبر رجال الأعمال والمستوردين حرصوا على التواجد، ولقاء الشركات المصرية لعقد شراكات تجارية.

وأعلن المجلس وضع خطة محددة المعالم تستهدف زيادة نسبة صادرات القطاع إلى السوق الإفريقية 40%، بما يتوافق مع اتجاه الدولة نحو أفريقيا.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها تذليل كافة العقبات أمام المجتمع التصديري من أجل الوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار.