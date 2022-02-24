رئيس الحجر الزراعي: الصادرات المصرية لم تتأثر بغزو روسيا لأوكرانيا

قال الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية من الموالح والبطاطس، يتم تفريغها في الموانئ الروسية حاليا، ولم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من الصعب حاليا اتخاذ قرار بوقف التصدير إلى الموانئ الروسية لأن الصورة ضبابية، مؤكداً أنه بداية من الغد سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد وضوح الصورة.

روسيا تستورد 17% من إجمالي الحاصلات الزراعية المصرية

وكشف تقرير للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن روسيا تعد أكبر مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر وتستحوذ السوق الروسية على 17% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، موضحا أنّ هناك 14 شركة مصرية تعمل بمجال تصدير منتجات الألبان فقط إلى روسيا، فيما بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى دول العالم ما يقرب من 5.6 مليون طن العام الماضي، بزيادة قدرها 486 ألف و768 طن عن العام الماضي والتي بلغت 5 ملايين و153 ألف و376 طن.

وأكد التقرير أن قائمة الصادرات الزراعية المصرية لروسيا تشمل «الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر العلف، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب».

تفعيل صندوق المساندة التصديرية

من جانبه قال مصطفى النجاري، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لـ«الوطن»: «يجب على المسئولين المصريين في وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية تفعيل صندوق المساندة التصديرية، وتحريكه ناحية أسواق أخرى مثل السوق الأوروبي أو الخليجي أو الأسيوي بدلاً من السوق الروسي الذي من المؤكد تأثره بشدة حتى حال انتهاء الحرب وذلك دعماً للمصدرين والفلاحين المصريين في آن واحد».

ولفت إلى أنه حال توقف الحرب سوف تكون العواقب أيضا وخيمة فيما يتعلق بالتعامل بالدولار للسوق الروسي حيث أوقفت الولايات المتحدة التعامل على البنوك الروسية.