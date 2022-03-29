5 جرائم جنسية تعرضك للسجن المؤبد في أول مشروع قانون للعنف ضد المرأة

حدد مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة والذي قدمته النائبة نشوى الديب الجرائم التي قد تتعرض لها المرأة ووضع المشروع عقوبات لهذه الجرائم تصل إلى السجن المؤبد، مثلما جاء في جرية الإغتصاب، ويتناول التقرير التالي 5 جرائم جنسية تصل عقوبتها للسجن المؤبد أيضا من واقع مشروع القانون.

5 جرائم جنسية

وبينما نصت الداة رقم 16 من مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المشدد أو المؤبد، فقد حددت المادة 17 حالات خمس إذا وقعت تعتبر اغتصابا، وأكد مشروع القانون أنه يعتبر اغتصابًا كل مواقعة شخصا بغير رضاه سواء كانت المواقعة:

1- إيلاجًا قبلا.

2- أو دبرا.

3- أو عبر الفم.

4- وسواء كان الإيلاج بالعضو الجنسي.

5- أو بالإصبع أو بأية أداة أخرى.

كما نصت المادة رقم 19 من مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة على الآتي: لا يعتد برضاء المجني عليه إذا كان طفلا ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة.10 فئات مهددة بالسجن المؤبد

ونصت المادة رقم 18 من مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة على نحو 10 فئات مهددة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد حيث نصت على أن يُعاقب الفاعل بالسجن المؤبد:

1- إذا كانت الضحية لم تبلغ سنها ثمانية عشر سنةً ميلاديةً كاملة.

2- أو مصابة بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ.

3- أو كان الفاعل من أصول المجني عليها.

4- أو من المتولين تربيتها.

5- أو ملاحظتها.

6- أو ممن لهم سلطة عليها.

7- أو كان عاملا بالأجر عندها.

8- أو عند من تقدم ذكرهم.

9- أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.

10- أو من أفراد السلطة العامة.