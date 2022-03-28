برلمانية تتقدم بأول تشريع لعقوبات «الاغتصاب الزوجي وضرب الأبناء»

أعلنت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب أنها تقدمت بمشروع قانون موحد لمواجهة العنف داخل الأسرة ويشمل الاغتصاب الزوجي والاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي سواء بالأطفال ذكورا و إناثا، وكذلك بجسد الأنثى.

عقوبة ضرب الأبناء

وأشارت النائبة نشوى الديب فى تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون مواجهة العنف يهدف إلى تجميع كافة جرائم العنف وتحديدها والعقوبات الخاصة بكل جريمة .لافته إلى أن المشروع تضمن العقوبات الأخيرة التى صدق عليها رئيس الجمهورية بشأن جريمة ختان الإناث، كما يتضمن مشروع القانون والموقع عليه من أكثر من 60 عضوا بمجلس النواب عقوبات لمواجهة جريمة ضرب الأباء لأبنائهم بشكل قاسى، وذلك على خلفية الفيديوهات التى تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الأجاماعى والتى يظهر فيها حالات مختلفة من العنف الموجه من الآباء ضد الأبناء بزعم التربية.

عدم الاعتداد بالقرابة فى جرائم العنف

وشددت النائبة نشوى الديب على أنه لأول مرة يتضمن مشروع قانون عقوبات واضحة عن جريمة الاغتصاب الزوجي، شريطة أن يقدم الطرف المضار تقريرا طبيا يوضح هذة الجريمة. وقالت إنه لن يعتد بالقرابة فى أى جريمة من تلك الجرائم، وسيُترك للقاضى سلطة تقدير العقوبة فى بعض الجرائم والتى قد تصل للسجن المشدد.

وأوضحت النائبة نشوى الديب أن هناك بعض العقوبات تتضمن تأهيل المعنف ومرتكبي العنف، وذلك للحد من حالات العنف ضد المجتمع .

الضرب فى حالات الخطوبة

وقالت النائبة نشوى الديب أن مشروع القانون يعالج ظاهرة باتت حديثة داخل المجتمع وهى جريمة الضرب فى حالات الخطوبة، وهذا ينطبق على الفتاة أو الشاب، فضلا عن وجود مواد أخرى تُجرم الزواج المبكر و العنف ضد اللاجئين.