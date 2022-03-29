البترول تبحث الاستثمار في البحث عن الذهب مع أكبر شركة تعدين بجنوب أفريقيا

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بيتر ستينكامب، رئيس شركة هارموني جولد، التي تعد أكبر شركة تعدين في جنوب أفريقيا والوفد المرافق له، حيث جرى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين والبحث عن الذهب، في ظل رغبة قوية من الشركة للاستثمار بمصر.

مناخ استثماري جاذب في مجال التعدين

واستعرض الملا خلال اللقاء، التعديلات التي شهدها قانون الثروة المعدنية، التي هيأت مناخا استثماريا جاذبا في مجال التعدين، والنتائج الإيجابية التي حققتها المزايدة الأخيرة للبحث عن الذهب والمعادن، والتي نجحت في جذب أنظار كبرى شركات التعدين العالمية، مشيرا إلى أنّ استراتيجية تطوير قطاع التعدين تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة من ثروات مصر التعدينية، عبر استغلال الخامات في الصناعات التحويلية ذات العائد الاقتصادي الكبير.

مزايدة الذهب

وأضاف وزير البترول أنّ المزايدة الأخيرة التي جرى طرحها للبحث عن الذهب، حققت نجاحا كبيرا رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرا إلى أنّ مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة وتسهيلات لوجستية وموانئ ومطارات، ما يوفر بيئة عمل متميزة للشركات العالمية العاملة في مجال التعدين.

ولفت الوزير إلى أنّ قطاع التعدين يعمل حاليا بالشراكة مع الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين في مصر، على إجراء عمليات مسح مغناطيسي لتوفير بيانات جيولوجية متكاملة، تساعد على جذب الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال التعدين في مصر.

من جانبه، أكد ستينكامب، أنّ شركته تسعى لتوسعة محفظة أعمالها خارج جنوب أفريقيا وأستراليا، وترغب في الاستثمار في مجال البحث عن الذهب بمصر، وأشاد بما لمسه على أرض الواقع من تحول كبير في مجال التعدين في مصر، في ظل المناخ الاستثماري الجاذب الذي وفرته التعديلات الأخيرة في قانون الثروة المعدنية.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية، والجيولوجي خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان، نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية.