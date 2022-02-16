وزير البترول: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر محط أنظار المستثمرين

التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلي الشركات الإيطالية المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول «ايجبس 2022»، بحضور «ميكيللى كواروني»، سفير إيطاليا بالقاهرة.

إيطاليا شريك مهم لمصر في صناعة البترول والغاز

وخلال اللقاء، أكد طارق الملا أنّ إيطاليا شريك مهم لمصر في صناعة البترول والغاز، لافتا إلى وجود العديد من الشراكات مع مؤسسات إيطالية في مقدمتها مجموعة «إيني»، العملاقة التي تعد أكبر منتج للبترول والغاز في مصر وتأتي في صدارة الشركات الإيطالية التي تضخ استثمارات فى الاقتصاد المصري.

و أعرب «الملا»، عن ترحيبه بمشاركة عدد كبير من الشركات الإيطالية في مؤتمر ومعرض «إيجيبس»، هذا العام بما يعد فرصة جيدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في صناعة البترول والغاز المصرية التي تعد صناعة عريقة تستند الي خبرات متراكمة و كوادر مؤهلة ولديها سوق واسعة ومتنامية.

أبرز المقومات والفرص في مجالات وأنشطة قطاع البترول

وسلط الوزير الضوء على أبرز المقومات والفرص في مجالات وأنشطة قطاع البترول وخاصةً البحث والاستكشاف وصناعتي تكرير البترول والبتروكيماويات ومشروعات التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي وكفاءة استخدام الطاقة ومشروعات إزالة الكربون، لافتا الي استراتيجية التطوير والتحديث الشامل لأساليب العمل بهذه الأنشطة والتوسع كذلك في عمليات التحول الرقمي وتطبيق التقنيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية.

وأضاف أنّ هذا التحول الكبير في منظومة عمل القطاع والإصلاحات الاقتصادية المهمة التي نفذتها الدولة يترك مردودا إيجابيا بجذب المزيد من الاستثمارات ويجعل مصر محط أنظار المستثمرين.

ولفت إلى أنّ التوسع في صناعة وبرامج استخدام الغاز الطبيعي يأتي في اطار جهود تحقيق التحول بمجال الطاقة لافتًا إلى أنّ مشروعات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون من الوقود تتيح فرصا جيدة للشركات الإيطالية في مصر، ودعا الوزير الشركات الإيطالية والشركات العالمية المختلفة للطاقة إلى مشاركة قطاع البترول في هذا المجال مؤكدا الاهتمام الكبير بتطويره في مصر والمضي قدما فيه لمواكبة توجهات الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.

مصر سوق واعدة وأصبحت مركزا إقليميا للطاقة

ومن جانبه قال السفير الإيطالي ميكيللى كوارونى إنّ مصر سوق واعدة وأصبحت مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة مؤكدة أهمية تعزيز علاقات التعاون مع مصر في مجال الطاقة، وأضاف أن مشاركة 49 شركة إيطالية في مؤتمر ومعرض «ايجبس»، هي الأكبر من نوعها للشركات الإيطالية فى الأحداث التي تستضيفها مصر.