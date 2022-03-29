«البترول» تشيد بدور المرأة المصرية العاملة: تقدم مستويات أداء متميّزة

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمانة المرأة في النقابة العامة للعاملين بالبترول، احتفالها بيوم المرأة المصرية، الذي أُقيم بمقر شركة إنبي بحضور عدد من قيادات الوزارة.

تحية للمرأة العاملة

وأشاد الملا بدور المرأة المصرية في الأسرة وتربية النشء، كما وجّه التحية للمرأة المصرية العاملة التي تقدم مستويات أداء متميزة، في ظل حرصهن على دعم العملية الإنتاجية، موضحا أنّ استمرار تقدير القيادة السياسية والحكومة للمرأة يؤكد النظرة الإيجابية التي ترى بها الدولة ملف المرأة وما تقدمه للأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أنّ هناك الكثير من السيدات اللاتي تقدمن نموذجا يحتذى به في العمل والإدارة بجميع مجالات صناعة البترول والغاز، وأضاف أنّ قطاع البترول كان سباقا لتحقيق المساواة وتهيئة الفرصة للمرأة للتقدم والابتكار، وتولي مناصب قيادية واكتساب الخبرات في جميع مناحي صناعة البترول والغاز.

تحديات صناعة البترول والغاز

وأوضح الوزير أنّ مثل تلك اللقاءات تعد فرصة جيدة لزيادة الوعي بوضع صناعة البترول والغاز والتحديات التي تواجهها وأهمية مساهمة النقابيات في دعم العاملين، وزيادة الوعي لديهم بما يحقق أهداف مصر فى البناء والتنمية ودور قطاع البترول كأحد الاعمدة الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني بما يحققه من نتائج أعمال وسمعة دولية جعلت من القطاع محط أنظار العالم.

وأكد الملا، التميز الذي يعمل به قطاع البترول ونجاحه في إدارة تحديات جائحة كورونا، ورؤيته الاستشرافية ونجاح رسائل القطاع بشأن أهمية التعاون والتكامل ومنها منتدى غاز شرق المتوسط الذى تُعقد علية الآمال كمصدر موثوق فى توفير جانب من إمدادات الغاز لأسواق الطاقة فى العالم ، وأهمية الشراكات التى تم عقدها ، وتكثيف جهود البحث والاستكشاف، وحلول قضايا التحكيم الدولى.

كما وجّه التحية للنقابة العامة للعاملين بالبترول على ما تقدمه من جهود مع العاملين ودورها الاجتماعي داخل اتحاد عمال مصر، مؤكدا الدعم الكامل من الوزارة للنقابة في ظل التلاحم الذي تعمل به النقابة مع الشركات على تحقيق أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

ووجّه محمد جبران، رئيس النقابة، التحية للوزير على جهوده في زيادة العمل والإنتاج والحفاظ على العاملين ومكتسباتهم في ظل جائحة كورونا، وما نجم عنها من آثار سلبية على جميع القطاعات، كما أشاد بجهود تطوير شركات القطاع العام والتي تؤتي ثمارها حاليا.

تمثيل المرأة في النقابات

وأكدت عايدة محيي الدين، أمينة المرأة في النقابة، الدعم المتميز الذي حظيت به المرأة من وزارة البترول والثروة المعدنية الفترة الأخيرة، والذي يظهر بقوة في التمثيل الحالي للمرأة بالنقابات، واللاتي جئن بالانتخابات، وهو ما يحدث لأول مرة منذ إنشاء النقابة عام 1957، وجددت عهد المرأة بقطاع البترول على الاستمرار في تقديم المزيد من الجهود لدعم أهداف الاستراتيجية المتكاملة، التي تعمل بها وزارة البترول والثروة المعدنية.