تدشين أول منصة تمویل مفتوحة لخدمة أصحاب المشروعات: «مدد» تخدم 100 ألف تاجر

أعلنت شركات «كاش كول» للمدفوعات الرقمية و«ضامن» للتمويل متناهي الصغر و«أورفينتيك» للحلول التكنولوجية، تدشين منصة «مدد» كأول منصة تمویل مفتوحة لخدمة التاجر وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وذلك انطلاقًا من اهتمام ودعم الدولة المصرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،

خدمة 100 ألف تاجر من أصحاب المشروعات متناهية الصغر

وتعد «مدد» أول منصة تمویل مفتوحة تخدم نحو 100 ألف تاجر من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، إذ يجرى تقديم الخدمة لهم من خلال شـبكتي تـجار «ضامن» و«كاش كول» في كل المحافظات مع إتاحة مجموعة خدمات مالیة غیر امصرفیة مثل أنواع الإقراض المختلفة ورأس المال العامل والعدید من المنتجات والخدمـات المالیة الأخرى ذات القیمة المضافة.

دعم الاستراتیجیة المصرية للشمول الـمالي

ومن المقرر أنَّ تتيح شركة «كاش كول» بنیتھا التحتية المصممة عـلى أحدث التقنيات الفنیة والتكنولوجیة الحدیثة للشـركـة الجديدة، بحیث تجمع بین مـنصة التمويل الـمفتوحـة وقدرات التحلیل الـذكي للبیانـات المدعـومة بخواريزمیات التقییم المُتضمنة والمبتكرة لتشكّیل أول منصة تمویل مفتوحـة للمشروعـات الصغيرة في مـصر، بھدف دعم الاستراتیجیة المصرية للـشمول المالي التي تھدف إلى إدخال الحلول المالیة الرقمیة إلى قطاع جدید من المجتمع المصري والتي لا تشملهم المظلة الحالیة.

سد الفجوة في مجال التكنولوجیا المالیة

وتستهدف «مدد» سد الـفجوة الـموجـودة في مـجال التكنولوجیا المالیة، والتي من شأنھا تمكین القطاعات المُھمشة من الإندماج في المنظومة المالیة التى تسعى إلیھا الدولة.

وتـلعب شـبكتا تـجار «ضامـن» و«كـاش كـول» دورًا رئیسـیًا فـي إتـاحـة قـاعـدة بـیانـات كـبیرة ھـدفـھا الـوصـول إلـى الـتاجـر الـصغیر الـذي یـحتاج إلى الـتمویـل الـمالـي، إذ تعد «أوركـابـتال» أول مـؤسـسة تـقدم نـشاط تمویـل مشـروعـات مـتناھـیة الـصغر مـن خـلال مدد.

تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعـي

والشركة الجديدة تستفید من أدوات تحـلیلات «كـاش كـول» والذكـاء الاصـطناعي لـتحویل البیانـات إلى بـیانـات ذات مـغزى وقابلة لـلتنفیذ، مما یساعـد المؤسـسات المالیة على رؤیة السوق بـشكل أوضـح وأدق ومـن ثم یحسن مـعدلات الأداء ومـا تـقدمـه لـلسوق مـن بـشكل وتقلیل الـمخاطـر.