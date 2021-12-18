رواد النيل تفتتح برنامج مساعدة الشركات الصغيرة على تطوير أنشطتها

أعلنت أكاديمية رواد النيل التابعة لمبادرة «رواد النيل»، التي يمولها البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية افتتاح الدورة الثانية من برنامج مساعدة الشركات الناشئة والصغيرة على تطوير أنشطتها، والذي يعد بمثابة مسرعة أعمال تعليمية يجري تنفيذه بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي – مصر»، ويستمر لمدة 6 أشهر.

وأكدت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل أن المبادرة تركز بشكل أساسي منذ إطلاقها في 2018 على مساعدة ودعم رواد الأعمال من الشباب والمبتكرين من خلال تقديم حزم كبيرة من الخدمات والبرامج التي تناسب الجميع.

وأشادت بنجاح الدورة الأولى من برنامج أكاديمية رواد النيل وبالتعاون مع بنك (HSBC – مصر)، وهو ما دفع لتكرار التجربة في الدورة الثانية بهدف الوصول إلى قصص نجاح جديدة في مجال مساعدة الشركات الناشئة والصغيرة.

برامج أكاديمية رواد النيل داعم لاقتصاد الشركات الناشئة والصغيرة

من جانبها، أعربت ياسمين فريد رئيس دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للأعمال بنك HSBC – مصر، عن سعادتها بمشاركة البنك في برامج أكاديمية رواد النيل والتي تمثل داعما رئيسيا لاقتصاد الشركات الناشئة والصغيرة، وهو ما يتوافق مع إهتمامات البنك.

وأشادت بالتطور في مستوي الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في قطاع التكنولوجيا، ويسعى البنك من خلال الشراكة مع مبادرة رواد النيل لتوسيع الدعم لصالح بيئة عمل الشركات في مصر، مشيرة إلى أن إستراتيجية مبادرة رواد النيل هي ما تحتاجة مصر لإنتاج شركات قادرة على تحريك الاقتصاد والنمو.

ونوهت إلى أن البنك يقوم سنويا بدعم قطاع معين من قطاعات شركات ريادة الأعمال، وهذا العام وجه دعمه للشركات الناشئة والصغيرة في قطاع التكنولوجيا نظرا للأهمية القصوى لهذا القطاع في التطوير وتحقيق أهداف التنمية في مصر.

بنك HSBC: مستعدون للدعم من خلال تقديم الخبراء أو الدعم العيني أو التشبيك مع الشركاء

وأكدت أن رسالة بنك إتش إس بي سي – مصر للشركات الجديدة المنضمة للبرنامج هي أن الرحلة ستكون طويلة ومشوقة وتحتاج إلى جهد كبير، والبنك مستعد للدعم بكل السبل الممكنة سواء من خلال تقديم الخبراء أو الدعم العيني أو التشبيك مع الشركاء بهدف المساعدة في التوسع.

وقالت المهندسة دينا خضر مدير برامج التعليم والتوعية بمبادرة رواد النيل إن الدورة الثانية من برنامج مسرعة الاعمال تشارك فيه نحو 25 شركة من الشركات المتطورة والتي يستهدف تجهيزها للاستثمار ومساعدتها على تطوير أنشطتها والتوسع والنمو محليا وخارجيا.

وأضافت أن البرنامج يدعم الشركات المشاركة من خلال برنامج مكثف مدته 6 أشهر، ويقدم لها عدة مزايا من ضمنها توفير تدريب مصمم خصيصا لإحتياجات كل شركة، والتشبيك مع مؤسسي الشركات الناشئة الناجحة، والتواصل مع المدربين والباحثين وخبراء الصناعة، كما تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية مفتوحة حول مصادر التمويل وخطط النمو للشركات بجانب مشاركة بعض قصص الناجح للشركات.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي ينقسم إلى 6 أقسام رئيسية هي التطوير المؤسسي واستراتيجيات إدارة النمو والتوسع والإدارة المالية للمشروعات وإدارة الإستثمار، بالاضافة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشارت مدير برامج التعليم والتوعية بمبادرة رواد النيل إلى أن الشركات المشاركة في برنامج مسرعة الاعمال تمثل مختلف المجالات منها تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية والنقل والطاقة وغيرها من المجالات التي تعمل بها الشركات الناشئة والصغيرة.

ونوهت إلى أن الشركات ستتلقى على مدار الشهور الـ6 أشهر المقبلة برامج تدريب وتأهيل رئيسية تساعدها على النمو والتطور والتسويق والإدارة المالية والتوسع في أسواق جديدة ومختلفة، مع تقديم كافة أنواع الدعم من خلال الخدمات المختلفه التي تقدمها مبادرة رواد النيل لكل الشركات المحتضنة ضمن برامجها المتنوعة، لافتة إلى أنه سيتم بنهاية الدورة تنظيم لقاءات للشركات مع المستثمرين بهدف طرح فرص الاستثمار لديهم .

مراكز تطوير الأعمال تعمل كحلقة وصل بين بيئة الايكوسيستم بكل عناصرها

وقال الدكتور أحمد حسني مدير مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل إن مركز تطوير الأعمال، تعمل كحلقة وصل بين بيئة الايكوسيستم بكل عناصرها واختلاف تنوعها وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب الراغب في إقامة مشروعات صغيرة، وذلك من خلال حزمة من الخدمات الأساسية.

وأضاف أنه يوجد داخل البنوك المصرية نحو 27 وحدة تطوير أعمال ، بخلاف 5 وحدات أخرى داخل مراكز الشباب ليصبح اجمالي الوحدات 32 وحدة تغطي 18 محافظة ويتم تقديم هذه الخدمات من خلال 89 أخصائي مؤهل علميا وعمليا من خلال المعهد المصرفي الزراع التدريبي للبنك المركزي المصري.

وأشار إلى التعاون بين مراكز تطوير الأعمال وكل من هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجمعية لمساعدة الشركات الصغيرة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في البرنامج التدريبي لتحظى بالاستفادة من البرامج التدريبية والخدمات التي تقدمها أكاديمية رواد النيل.