تفاصيل قرارات «المركزي» لدعم سداد مديونيات أصحاب الشركات الصغيرة

أعلن البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة لسداد مديونيات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرين في المعاملات المالية والائتمانية مع البنوك المحلية، كأحد التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا منذ نهاية عام 2019.

تضمنت قرارات البنك المركزي التي أعلن عنها في بيان صحفي اليوم، حزمة من القرارات للمساهمة في دعم سداد مديونيات أصحاب الشركات، خاصة من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التخفيف عليهم ومساندتهم على الاستمرار في العمل والإنتاج وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية، والحفاظ على العمالة.

وأوضح بيان «المركزي»، أنه تم إدراج العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن عملاء المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية، في حالة وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يومًا متصلة، بدلا من 90 يوما بإضافة فترة زمنية أخرى تصل إلى 90 يوما قبل السداد.

وأكد البيان أنه بالنسبة للعملاء المدرجين في الأساس ضمن المرحلة الثالثة لوجود مستحقات لدى أصحاب الشركات تزيد أو تعادل الـ 90 يوما، يتم ترقيتهم إلى المرحلة الثانية إذا كانت المديونيات عليهم أقل من 180 يوما، مع استمرار الاحتفاظ بالخسائر الائتمانية المتوقعة والمحتسبة لهؤلاء العملاء.

وأوضح البنك المركزي، أنه يتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية، في حال استيفاء كل العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية، وسداد العوائد المستحقة المجنبة/ المهمشة حسب الأحوال، والانتظام في السداد لمدة 90 يومًا.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه بالنسبة لسداد مديونيات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة، في 31 ديسمبر 2019، ولكن تعثروا نتيجة التداعيات السلبية الاقتصادية والمالية للجائحة العالمية يتعين ترقيتهم من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية، مشددا على ضرورة استمرار حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة بالنسبة لهؤلاء العملاء.