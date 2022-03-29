السيسي يبحث مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في أفريقيا مع وزير خارجية أنجولا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، وأنا باولا، وزير الشباب والرياضة الأنجولية، ونيلسون مانويل، سفير أنجولا في القاهرة.

التعاون المصري الأنجولي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس جواو لورينزو، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنجولا في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المشترك، وكذلك على صعيد التعاون الفني وبناء القدرات.

وأشار الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولي، والرئيس لورينزو شخصيا، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.

معالجة القضايا الأفريقية

من جانبه، أعرب وزير خارجية أنجولا، عن تشرفه بلقاء الرئيس، ونقل له رسالة خطية من أخيه الرئيس الأنجولي، أكد فيها تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسميا وشعبيا، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن الإشادة بالدور الفاعل للرئيس في معالجة القضايا الأفريقية، خاصة في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، مع التأكيد على تطلع أنجولا للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الأفريقية، خاصةً من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين، وبالتنسيق مع الجهود القارية ذات الصلة، لمواجهة تلك الآفة العابرة للحدود.