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مدبولي يهنئ السيسي بمناسبة قرب حلول رمضان: أعاده الله عليكم بدوام التوفيق

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محمد مجدي
03:13 م | الثلاثاء 29 مارس 2022
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.  

مدبولي بمناسبة رمضان: أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير

وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديًا للبشرية كلها، وليضيء به طريق الحرية، والكرامة، والمساواة، والحياة الكريمة.  

رئيس الوزراء للرئيس: أعاد الله عليكم رمضان بدوام السداد في مسيرة النهضة التنموية

ودعا رئيس الوزراء المولى عز وجل أنَّ يعيد هذه المناسبة المباركة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.