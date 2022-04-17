إعلانات زمان | رمضان أحلى مع «راديو فيليبس».. برامج ومنوعات بـ14.50 جنيه

«من فات قديمة تاه».. مثل مصري يعني بتمجيد كل ما هو تراثي وقديم، حيث تظل السلع القديمة وطابعها الخاص ذكرى محفورة في الأذهان، ويحرص الكثير منا على الاحتفاظ بتلك الأشياء باعتبارها قطعة من التراث القديم، يتم استخدامها حاليًا في بعض الديكورات داخل المنازل أو المحلات والمطاعم والمتاحف أيضًا.

العلامات التجارية القديمة

العلامات التجارية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي تعج بها الأسواق، ليست وليدة القرن الحادي والعشرين، لكن معظمها ظهر وانتشر في القرن العشرين، وهو ما تتناوله «الوطن»، في حلقات خلال شهر رمضان المبارك.

شركة «فيليبس»

ومن بين العلامات التجارية للأجهزة الكهربائية علامة «فيليبس»، التي تأسست عام 1891 على يد جيرارد فيليبس ووالده فريدريك فيليبس فريدريك، وبدأت الشركة إنتاج مصابيح من خيوط الكربون وغيرها من المنتجات الكهربائية عام 1892.

جهاز «راديو فيليبس»

ومن بين الأجهزة التي أنتجتها مصانع شركة «فيليبس»، «راديو فيليبس»، وهو من بين الأجهزة التي كان يحرص الكثير من المصريين على اقتنائها خلال القرن الماضي، فكان للراديو قيمة كبيرة بين أجيال الخمسينات وحتى الثمانينيات.

سعر جهاز «راديو فيليبس» عام 1940

وبالنظر للأسعار أيام زمان، سنجد أن سعر «راديو فيليبس»، كان 14.5 جنيه على التيار المستمر، و15.250 جنيه على التيارين، وذلك في عام 1940.

إعلان راديو فيليبس في شهر رمضان

ودشنت شركة «فيليبس» حملات إعلانية خاصة خلال شهر رمضان، للإعلان عن الجهاز الذي تصنعه «راديو فيليبس»، معتمدة في الحملة الإعلانية على الإذاعة المصرية التي كانت تعد برنامجا حافلا لشهر رمضان المبارك، تقدم فيه أشهر نجوم المسرح الطرب المصري، وتسوق للراديو من خلال ذلك حتى تتمكن الأسر والعائلات من متابعة تلك البرامج خلال شهر رمضان المبارك.