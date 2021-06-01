طارق أبوالسعود: استيعاب التكنولوجيا سر احتفاظ الراديو بمستمعيه

قال الإعلامي طارق أبوالسعود، الرئيس التنفيذي لشبكة راديو النيل، إن الراديو قديما وحديثا، له الهدف ذاته وهو الإعلام، والاختلاف في شكل المذيع والبرامج، وتوقيتاتها، موضحا أن سر احتفاظ الراديو بمستمعيه، أنه استطاع استيعاب التكنولوجيا الحديثة، مثل تطبيقات الهاتف المحمول، إضافة إلى أن العمل به أسهل، كما أنه أرخص في الثمن والتكلفة، والراديو لا ينافس، لكنه يواكب الأحداث والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف «أبوالسعود»، في لقاء برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الراديو استطاع التسلل داخل الوسائل الإعلامية الحديثة، ويقدم لها خدمات ويستفيد منها، مشيرا إلى أن الراديو لا يستطيع منافسة التلفزيون نظرا لعدم وجود أستوديوهات للراديو بنفس كفاءة التلفزيون، ولكن ربما عندما يحل ضيف ما يحبه الجمهور تصوير هذه الحلقة وإذاعتها.

وتابع الرئيس التنفيذي لشبكة راديو النيل، أن الشكل الجديد للإذاعة المصرية عمره 20 سنة، ولذلك فإن البرامج القديمة يستمع إليها أيضا الأجيال الجديدة، لأنه لم يستمع إليها في صغره، ولكن من الصعب إنتاج برامج مثل البرامج القديمة التي كانت تستمر في بثها عشر سنوات، نظرا للتغييرات السريعة في المجتمع.

وأشار إلى أنه في مصر لم نعتاد على راديو الإنترنت مثل الخارج، إضافة إلى أن العاملين في محطات الإذاعة على الإنترنت لم يقدموا شيئا إضافيا، كما أن العاملين فيها يعتبرونها مجرد مرحلة لكي يعملوا في المحطات التقليدية.

وكشف أن اختبارات التقدم للعمل الإذاعي أصبحت أقل شدة، لأن العمل الإذاعي اختلف، وقديما كان المستمع يذهب إلى الراديو لكي يعرف معلومة جديدة، ولكن حاليا المستمع يعتبر المذيع «صاحبه»، والراديو اتجه أكثر إلى التسلية والمتعة لكي يكون المستمع «مبسوط، وعارف الأخبار حواليه فيها إية، لأن محدش بقى عايز يقعد بالليل يسمع برنامج إذاعي 10 دقايق، ولذلك يتم تقديم البرنامج بطريقة لطيفة».

وشدد على أن كل تجربة في حياته تعتبر نقلة، ومنها «نجوم إف إم»، ثم «راديو مصر»، و«9090»، مشيرا إلى أن من يرغب في العمل بالإذاعة يجب عليه الاستماع للراديو جيدا، ويكون لديه وجهة نظر، ويتابع محطات تقدم برامج جيدة.