مع قرب شهر رمضان.. تعرف على أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم

مع قرب شهر رمضان الكريم، يبحث الكثير عن أسعار السلع الغذائية المختلفة من اللحوم والدواجن والبقوليات الجافة والخضروات والفاكهة، إذ تستعد الأسر المصرية لشراء كميات مناسبة من السلع الغذائية للتحضير للعزومات واللقاءات العائلية التي تكثر خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى شراء البعض تلك السلع لتوزيعها ضمن صدقات.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» في التقرير التالي نشرة بمتوسط أسعار السلع الغذائية المختلفة بداية من أسعار الخضروات والفاكهة والألبان واللحوم والدواجن في الأسواق في محافظة القاهرة، وفق نشرة الأسعار الصادرة عن إدارة البحوث بالغرف التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الخضراوات الطازجة في السوق

وجاءت متوسط أسعار الخضروات في الأسواق المحلية للكيلو جرام الواحد، كالآتي:

الطماطم 10 جنيهات.

باذنجان رومي 12.5 جنيه.

باذنجان عروس 15 جنيها.

كوسة 9.5 جنيه.

بطاطس 6.5 جنيه.

بصل أبيض أو ذهبي 3.75 جنيه.

فلفل أخضر رومي أو حار 16.5 جنيه.

خيار 11 جنيها.

فاصوليا خضراء 30 جنيها.

بسلة خضراء 9.25 جنيهات.

جزر أصفر بدون عروش 5 جنيهات.

ليمون بلدي 14 جنيها.

أسعار الفاكهة الطازجة في السوق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية المصرية للكيلو جرام الواحد كالآتي:

موز بلدي 10.75 جنيه.

تفاح أحمر مستورد 22.5 جنيه.

برتقال عصير 5.5 جنيه.

برتقان بصرة 10.5 جنيه.

يوسفي 8 جنيهات.

فراولة 10.5 جنيه.

جوافة 10 جنيهات.

كنتالوب 10.5 جنيه.

خوخ 15 جنيهًا.

أسعار الحبوب والبقول الجافة

أما أسعار الحبوب والبقول الجافة سواء السائبة أو المعبأ، فقد جاءت كالآتي:

أرز أبيض سائب وعريض 11.80 جنيه.

أرز أبيض بلدي مُعبَّأ كسر أقل من 5% بسعر 15.95 جنيه.

أرز أبيض بلدي سائب ورفيع 9.90 جنيه.

أرز أبيض بلدي معبأ كسر أعلى من 5% 10.95 جنيه.

فول حصي صحيح بلدي سائب 24 جنيهًا.

فول حصي صحيح مستورد سائب 15.5 جنيه.

فول صحيح معبأ 13.80 جنيه.

عدس أصفر مستورد سائب 24 جنيهًا.

عدس أصفر معبأ 19.90 جنيه.

عدس بجبة مستورد سائب 22.5 جنيه.

لوبيا جافة مستورد سائب 21 جنيهًا.

لوبيا جافة معبأ أنواع 22.5 جنيه.

فاصوليا بيضاء مستورد سائب 20 جنيهًا.

مكرونة معبأ أنواع 400 جرام بسعر 5.90 جنيه.

دقيق قمح أبيض معبأ 11.75 جنيهًا.

أسعار البقالة والمسلى

بينما وصلت أسعار البقالة والمسلي والزيوت، كالآتي:

سكر مائدة أبيض 13.25 جنيه للكيلو.

شاي 40 جراما بسعر 3.65 جنيه.

زيت ذرة أنواع 800 مل بسعر 34.25 جنيه.

زيت خليط أنواع لتر بسعر 28.5 جنيه.

زبدة خليط سائب كم 658.5 جنيه.

مسلي صناعي «سمنة معبأة» 1.5 كيلو بسعر 54 جنيهًا.

صلصلة طماطم أنواع 280 جرامًا بسعر 5.25 جنيه.

خل أبيض طبيعي معبأ أنواع لتر بسعر 6.5 جنيه.

أسعار الألبان ومنتجاتها والبيض في السوق

وجاءت متوسط أسعار الألبان ومنتجاتها والبيض، جاءت كالآتي:

لبن جاموسي سائب سعر الكيلو 16 جنيهًا.

لبن بقري مبستر معبأ أنواع لتر 15.5 جنيه.

زبدة طبيعي مستورد سائب سعر الكيلو 132 جنيهًا.

جبن أبيض برميلي سائب طبيعي الكيلو 54.25 جنيه.

جبنه فيتا أنواع طعوم 500 جم بسعر 13.25 جنيه.

بيض مائدة مزارع أبيض وحدة جنيهين.

أسعار اللحوم الحمراء

وجاءت أسعار اللحوم الحمراء، في الأسواق لكل كيلو جرام، جاءت كالآتي:

لحم بقري بلدي طازج 167.75 جنيه.

لحم بقري برازيلي مجمد 89.5 جنيه.

لحم بقري طازج منافذ البيع الحكومية 105 جنيهات.

لحم بقري سوداني طازج مجمعات استهلاكية بـ95 جنيهًا.

كبدة بقري مستور بسعر الكيلو 70 جنيهًا.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

بينما جاءت أسعار الدواجن في السوق المحلية للكيلو الواحد، كالآتي:

دجاج مزارع أبيض حي 43.25 جنيه.

دجاج مزارع أحمر حي 45.5 جنيه.

صدور دجاج مخلي بدون عظم 94.5 جنيه.

دجاج مجمد بدون أحشاء مستورد برازيلي وزن كيلو جرام، في المجمعات الاستهلاكية، نحو 45 جنيهًا.

أسعار الأسماك في السوق المحلية

واستقرت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية، والمجمعات الاستهلاكية، والتي جاءت كالآتي:

سمك بلطي أحجام بسعر 35.5 جنيه.

سمك ماكريل أحجام 47 جنيها.

سمك بوري أحجام 75 جنيهًا.

فيلية بلطي بسعر 95 جنيها.