مدرب الفراعنة السابق: الشعب يحتاج فرحة.. وأتوقع صعود المنتخب للمونديال

قال علاء نبيل، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، إن مباراة منتخب مصر اليوم مع السنغال فاصلة، لافتا إلى أن هناك مؤشرات تفاؤل عقب الفوز بهدف في مباراة الذهاب لمنتخب مصر بقدم النجم محمد صلاح.

شعب مصر يحتاج لفرحة

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن شعب مصر يحتاج إلى فرحة، مؤكدا أن كرة القدم هي من تُجمع الشعب المصري، مشيرا إلى أنه يجب إعادة حسابات منتخب مصر للوقوف على الأداء وتطويره بغض نظر عن نتيجة اليوم.

توقع صعود منتخب مصر

وأوضح المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أنه يتوقع صعود منتخب مصر لكأس العالم لكرة القدم بقطر، مبينا أن تشكيل منتخب مصر اليوم يكون داعما لصعود الفريق، مؤكدا أنه يجب استغلال سرعات اللاعبين اليوم من أجل التفوق على أسود التيرانجا، موضحا أن السنغال قدرتها على التهديف ضعيفة.

مواقع السنغال الإخبارية تطالب الفريق بالصعود

وتابع المدرب العام لمنتخب مصر السابق: «الفريق المنافس فيه أطوال وقوة جمسانية قوية جدا، عامل الجمهور السنغالي مؤثر جدا، وكل المواقع السنغالية في نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 كانت تطالب بصعود منتخبها».