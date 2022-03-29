نصائح طبية تضمن نشاط منتخب مصر أمام السنغال في ظل الرطوبة العالية

دقائق قليلة تفصل جمهور الكرة المصرية عن اللقاء المرتقب بين المنتخب الوطني والسنغال، في مباراة الإياب الفاصلة للتأهل لبطولة كأس العالم 2022، في مباراة تقام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب ديامينياتو السنغالي، وسط أجواء صعبة بسبب حالة الطقس هناك.

حالة الطقس السيئ في السنغال، من العوامل المؤثرة على مجريات اللقاء، خاصة أن درجة الرطوبة اليوم هناك 69%، والرياح 31 كم/ ساعة، بينما درجة الحرارة 23.

وجبات صحية

تقدم الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، نصائح طبية للاعبي منتخب مصر، تساعدهم على الاستمرار في الآداء العالي بنشاط وحيوية طوال وقت المباراة، في ظل نسبة الرطوبة العالية في السنغال، قائلة: إن الوجبات البسيطة في شكل بروتين مشوي مناسب جدًا في هذا الطقس، مع كمية من السلطات التي تساعد الجسم على الحيوية والنشاط، ويساعد في تدفق الدم لأجهزة الهضم مناسبة لا تشعر الجسم بالخمول.

مشروبات «الديتوكس»

وأضافت «عبد الوهاب» في حديثها مع «الوطن»، أن مشروبات «الديتوكس» مناسبة تماما، منها المياه وشرائح الليمون مع النعناع، وتساعد على التخلص من السموم بشكل دوري، والشعور بالحيوية والنشاط، مع المواظبة على شرب كوب مياه كل نصف ساعة مهم جدًا، والبعد تماما عن المياه الغازية والمقليات.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على السنغال بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، مساء الجمعة الماضية باستاد القاهرة الدولي، بينما يقام لقاء الإياب اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساءً على أرضية ملعب ديامينياتو السنغالي.

ويسعى الفراعنة لرد هزيمة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 أمام المنتخب السنغالي 6 فبراير الماضي، في مباراة انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، على ملعب «باول بيا ستاديوم» بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، التي استضافت البطولة.