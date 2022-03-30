اختتام فعاليات معرض الأنشطة التربوية ببني سويف.. بناء شخصية الطلاب

شهد محمد عبدالتواب وكيل تعليم بني سويف فعاليات معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية بمدرسة الشروق الرسمية لغات، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتفعيل الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب، وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

بناء شخصية الطلاب

وأشاد وكيل تعليم بني سويف بالمعرض وفقرات الحفل وطرق العرض وموهبة الطلاب المشاركين في المعرض، معرباً عن سعادته بتواجده بين الطلاب الموهوبين والمبدعين، ومشيدا بأدائهم الرائع

وأكد المحافظ أهمية الأنشطة التربوية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء وتكوين شخصية الطلاب وتنميتها بمختلف جوانبها الاجتماعية والعقلية والنفسية، كما تسهم في تنمية السمات الشخصية والعادات السلوكية لدى الطلاب وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والإنساني وخلق جيل قيادي مبدع قادر على تحمل المسئولية الكاملة ومواجهة التحديات.

وطالب «عبد التواب» بالتركيز على الأنشطة التي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات، تماشياً مع رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، موجها الشكر والتقدير لكل من اجتهد وساهم في نجاح هذا العمل الرائع.

وحضر الاحتفالية الدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية، والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم، وأحمد عزت مدير عام إدارة بني سويف التعليمية، وإيناس الكردي مدير إدارة الموهوبين، وسلوى هاشم مدير مدرسة الشروق.

اكتشاف المواهب وتنميتها

ومن جانبه، أشار الدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية إلى الدور الذي تقوم به الأنشطة التربوية المختلفة في اكتشاف المواهب المتميزة في مختلف المجالات سواء فنية أو رياضية، حيث تضمن معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية معروضات صممها الطلاب وشارك فيه إدارة الموهوبين والتطوير التكنولوجي والمدرسة المنتجة والتربية الفنية وتوجيه الصحافة، كما شهد الحفل عدد من الأغنيات الوطنية ومسرحية ثورة 1919 التي تغرس في نفوس الطلاب حب الوطن.