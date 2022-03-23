محافظ أسوان: مكافأة 100 ألف جنيه للمشاركين بمعرض الأنشطة التربوية

فى إطار اهتمامه بصقل خبرات ومهارات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية لما له من أهمية فى التنشئة السليمة لهم وخلق شخصية قيادية قادرة على الابتكار والإبداع، قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صرف 100 ألف جنيه مكافأة للمشاركين في فعاليات الحفل الختامي لمعرض الأنشطة التربوية، الذي أقيم بمدرسة «النور للمكفوفين»، وذلك تقديراً لجهودهم ومنتجاتهم المتميزة والمتنوعة والمبتكرة.

محافظ أسوان يشهد ختام معرض الأنشطة التربوية

وشهد محافظ أسوان حفل ختام معرض الأنشطة التربوية، اليوم الأربعاء، بحضور عاطف سلامة، ممثلاً عن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وعبد الكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم، بجانب قيادات الإدارات والأقسام التعليمية.

بدأت الفعاليات بتفقد محافظ أسوان لمعسكر الكشافة والجوالة، كما تفقد 20 معرضاً للأنشطة التربوية بأقسامها ومجالاتها المختلفة، والتي تتنوع بين الرياضية والفنية والثقافية والتكنولوجية، ومنها الاإقتصاد المنزلي والصحافة والمجال الصناعي والزراعي والتربية الفنية والموسيقية والنفسية والموهوبين والمكتبات والمسرح.

مجسمات ووسائل تعليمية من الخامات البيئية

كما تفقد المحافظ ومرافقوه معرض توجيه اللغة الفرنسية، بجانب عرض الرسومات والمجسمات والوسائل التعليمية باستخدام الخامات البيئية المتنوعة، وذلك بإجمالي 2000 قطعة ومنتج فني ما بين منتجات وأعمال كل نشاط، كالمشغولات والمصنوعات اليدوية، وزراعة النباتات التي تهدف إلى خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة المحيطة به.

وشملت فعاليات الحفل تقديم عروض رياضية وفنية وموسيقية، شارك فيها جميع طلاب المدارس، كما تم تقديم فقرة فنية عن «يوم الشهيد»، ثم قام اللواء أشرف عطية بتكريم عدد كبير من الطلاب والمعلمين المتميزين، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الأول والثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة معرض العلوم والهندسة (ISEF)، وتقديم مكافأة مالية لكل طالب منهم.

عرض منتجات المعرض لمدة أسبوع أمام المواطنين

ووجه محافظ أسوان بعرض منتجات المعرض لمدة أسبوع أمام المواطنين بأسعار مخفضة توازي سعر التكلفة فقط، مشيداً بما شهده من أفكار ورؤى خارج الصندوق، تحتاج إلى المتابعة للاستمرار فى تنفيذها، من خلال التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المعنية، لاستثمار إمكانيات وطاقات الطلاب والمعلمين لتنظيم هذا المعرض المتميز والراقي، لدمج الأنشطة التربوية وتطويرها بأفكار جديدة، ليأتي تتويجاً لكافة الأنشطة المدرسية التي تتم بمختلف المدارس على مدار العام الدراسي الحالي 2021/ 2022.