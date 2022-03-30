بدء آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل رمضان: يستعرض «الإجراءات الاحترازية»

بدأ، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الحكومة، ويفرض حلول شهر رمضان المُعظم نفسه على اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بداية من الإجراءات الاحترازية التي قررت اللجنة العليا لإدارة أزمات الأوبئة والجوائح الصحية، قبل يومين، تخفيفها خلال الشهر الكريم.

ومن المُقرر، أن يعرض رئيس الوزراء، على وزراء الحكومة، تقريرا حول اجتماع «اللجنة»، وما تضمنه من عرض حول الوضع الوبائي لـ«لجنة الأوبئة»، وتطعيم أكثر من 52% من المُستهدف تطعيمهم ضد «كوفيد -19»، وانخفاض الإصابات بالفيروس والوفيات خلال الفترة الماضية.

مدبولي يعرض على اجتماع مجلس الوزراء اليوم قرارات «لجنة الأوبئة» بشأن رمضان

واشتملت القرارات التي وافقت عليها «لجنة الأوبئة» بمشاركة 10 وزراء من المُشاركين في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، على السماح بإقامة موائد الرحمن، وإعطاء الضوء الأخضر لإقامة صلاوات التراويح داخل المساجد الكبرى وفق ذات الضوابط التي تم الموافقة عليها خلال شهر رمضان الماضي.

وتتضمن الإجراءات، التي وافقت عليها «اللجنة» أيضا، عودة إقامة دروس العصر في المساجد الكبرى، ومد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي خلال الشهر المُعظم، ليتم موعد الغلق في الساعة الثانية صباحا، وكذلك فتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد في مختلف محافظات الجمهورية.

السماح بعودة الأفراح والاحتفالات والاجتماعات في القاعات المغلقة بالفنادق من أول أبريل

ومن المُقرر أن تعود الأفراح والاحتفالات والاجتماعات في القاعات المُغلقة داخل الفنادق اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل، وفق قرار «اللجنة».

كما يستعرض عدد من الوزراء والمسؤولين تطورات الملفات المُختلفة التي يعملون عليها، في إطار مجابهة تحديات فيروس كورونا المستجد، والأزمة «الروسية – الأوكرانية»، وخطة عمل الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين.