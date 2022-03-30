أزمة في الهند تنذر بارتفاع أسعار المحاصيل والصادرات الزراعية

يترقب المزارعون في الهند، تراجع أسعار الأسمدة المهددة بارتفاع كبير، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الأسمدة، قد يضغط في النهاية على المشترين لاستيراد المزيد من البذور الزيتية والبقول في موسم التسويق المقبل، حسب ما قال محللون في مؤسسة «إس آند بي.. رؤى السلع العالمية».

وتواجه الهند التي تشتهر بتصدير القمح والأرز البسمتي والشاي وجوز الهند والتوابل والبهارات ومواد العطارة، نقصًا حادًا في الإمدادات منذ تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا أواخر فبراير الماضي، في وقتٍ تعد روسيا، التي تمثل نحو 13% من إنتاج الأسمدة العالمي، موردًا رئيسيًا للعديد من أنواع الأسمدة للعالم، بما في ذلك الهند، حيث حظرت موسكو مؤقتًا صادرات الأسمدة في وقت سابق من هذا الشهر، ما أعطى دفعة لأسعار الأسمدة المرتفعة بالفعل.

احتمالية ارتفاع تكاليف إنتاج الحبوب

وبحسب تقرير «رؤى السلع العالمية»، فإن تكاليف المدخلات المرتفعة في الزراعة تؤدي حتما إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الحبوب والسلع الزراعية الأخرى، كما تؤدي إلى قيام المزارعين بزراعة أقل مما هو مخطط له، وحتى الآن، يواجه المزارعون تحديات في شراء الأسمدة غير اليوريا مثل فوسفات الأمونيوم الثنائي، ومورات البوتاس والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

وأشار التقرير إلى أنّه اعتبارًا من نهاية فبراير، ستحتاج الهند إلى 65.4 مليون طن من فوسفات الأمونيوم الثنائي، وإن كان لا يزال لديها فائضا من الأسمدة القائمة على اليوريا، وعادة ما تبدأ الهند زراعة محاصيل الخريف في يونيو ويوليو.

أزمة زراعية في الهند

وفي وقت سابق، أعلنت الهند أنّها تفكر في وضع آلية للدفع لروسيا بالعملة الهندية، بموجب النظام المقترح، يمكن إيداع الروبل في حساب بنكي هندي بعد تحويله إلى الروبية أو العكس، ومن المحتمل إجراء مزيد من المناقشات بشأن آلية الدفع المقترحة بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للهند في 31 مارس.

ولفت التقرير إلى أنّه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بشكل حاد، فسيشهد المزارعون الهنود زيادة في أسعار الأسمدة القائمة على المغذيات من المزرعة، وقد يؤثر ذلك على بذر المحاصيل، وقد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة إلى انخفاض مساحة البذر في البقول الصيفية، مثل البازلاء، والبذور الزيتية مثل الفول السوداني وفول الصويا.