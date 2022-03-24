منتجو القهوة يواجهون أزمة حادة بسبب الحرب في أوكرانيا.. نقص الأسمدة

من المتوقع أن يشهد إنتاج القهوة العالمي اضطرابات بحلول الربع الثالث من العام الجاري، في الوقت الذي بدأت فيه الدول المنتجة تشهد أزمات نتيجة تراجع إمدادات الأسمدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب وكالة «بلومبرج»، فإن البرازيل، التي تعد أكبر منتج للبن في العالم، وأكبر مستورد للأسمدة والمغذيات الزراعية، لا تمتلك رصيدا كافيا من الأسمدة، حيث لا يمكنها تغطية أكثر من 6 أشهر، في الوقت الذي أعلنت منظمة البن الدولية، انخفاض إنتاج البن العالمي بنسبة 2.1% ليصل إلى 167.2 مليون كيس في العام الجاري، نتيجة تراجع إنتاج حبوب «أرابيكا» بنسبة 7.1%.

خلط الأسمدة وتخفيفها لضغط النفقات

وذكرت الوكالة، أن المزارعين في دول أمريكا اللاتينية بدأوا في خفض مشترياتهم من الأسمدة من أجل تغطية التكاليف المرتفعة، كما تحايلوا على ارتفاع أسعار المدخلات بخلط الأسمدة وتخفيفها لضغط النفقات.

وتعتبر روسيا واحدة من بين أكبر موردي الأسمدة والمغذيات الزراعية في العالم، وشهدت الإمدادات أزمة حادة بعد فرض العقوبات على روسيا، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر "أسعار الأسمدة الأمريكي" بنحو 30.

صدمة اقتصادية ونفسية لمنتجي البن

وبحسب الوكالة، فإن قفزة تكاليف الإنتاج أدت إلى صدمة اقتصادية ونفسية لمنتجي البن، بسبب أزمة الأسمدة، وعلى الرغم من زيادة أسعار البن العالمية بنحو 86% على مدار العامين الماضيين، إلا أن الموسم الجاري شهد أزمات كبرى نتيجة الظروف المناخية الجوية السيئة، وأزمة سلاسل الإمدادات، وتفاقم مشكلة تكاليف الشحن التي أدت إلى تراجع إمدادات البن على مستوى العالم.

ومنذ تعرض البرازيل لأزمات مناخية قبل أكثر من شهرين، شهدت أسواق البن ارتفاعات حادة، وصلت بأسعارها لمستويات لم تصل إليها منذ أكثر من 10 سنوات، وعلى الرغم من الهدوء النسبي في الأسعار خلال الفترة الماضية، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تعزيز مخاوف نقص الإمدادات وقفزات الأسعار.