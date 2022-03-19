مستثنيًا الأرز.. «الحبوب الدولي»: تراجع الإنتاج العالمي للقمح والذرة

خفض مجلس الحبوب الدولي، تقديراته لصادرات الحبوب العالمية في العام التسويقي 2021-22، بمقدار 9 ملايين طن من توقعات فبراير إلى 415 مليون طن متري، مدفوعة بانخفاض تدفقات الذرة والقمح الخارجة من منطقة البحر الأسود.

وذكر تقرير المجلس الدولي، أنه تمّ تعليق عمليات التحميل التجارية في ميناء البحر الأسود حاليًا في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تشغيل الموانئ الروسية في منطقة البحر الأسود، إلا أن الشحنات أعاقتها القيود المالية المفروضة على روسيا.

منطقة البحر الأسود تمثل 30% من صادرات القمح العالمية

وتوقفت تجارة الحبوب من البحر الأسود بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقًا للمجلس، إذ تمثل منطقة البحر الأسود نحو 30% من صادرات القمح العالمية، وأكثر من 17% من تجارة الذرة في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير، إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند والبرازيل، قد يعوضون جزئيًا نقص الإمدادات من البحر الأسود.

بالنسبة للذرة، خفض المجلس تقديراته للصادرات العالمية إلى 173 مليون طن متري، بانخفاض 6 ملايين طن متري عن التقدير السابق، وزادت تقديرات إنتاج الذرة إلى 1.207 مليار طن، من 1.203 مليار طن في فبراير، كما خفض تقديرات الاستهلاك لعام 2021-2022 بمقدار 2 مليون طن متري إلى 1.197 مليار طن متري.

وتم تخفيض تقديرات تجارة القمح العالمية إلى 194 مليون طن متري من 197 مليون طن متري في وقت سابق، لكن المجلس حافظ على تقدير إنتاجها العالمي البالغ 781 مليون طن متري، وخفض توقعاته لاستهلاك القمح العالمي إلى 778 مليون طن من 781 مليون طن في الشهر الماضي.

زيادة إنتاج الأرز

وأوضح المجلس، أن تقديرات الإنتاج للأرز زادت إلى 514 مليون طن من 510 ملايين طن في الشهر الماضي، وزادت تقديرات تجارة الأرز العالمية بمقدار 2 مليون طن متري إلى 51 مليون طن متري بينما ارتفعت توقعات الاستهلاك العالمي للأرز بشكل حاد بمقدار 5 ملايين طن متري إلى 514 مليون طن متري.

وأضاف أن توقعات إنتاج فول الصويا العالمي في 2021-2022 انخفضت بمقدار 3 ملايين طن متري في الشهر إلى 350 مليون طن متري، كما خفض تقدير استهلاك فول الصويا العالمي إلى 362 مليون طن متري من 363 مليون طن متري في فبراير، وتم تخفيض مخزون فول الصويا المرحل العالمي إلى 42 مليون طن من 43 مليون طن في الشهر الماضي.