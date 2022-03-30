مكتبة الإسكندرية تعقد ندوة للمقبلين على الزواج ببيت السناري (فيديو)

تحدث علي حامد، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل تسليم 3825 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة، بحضور وزير القوى العاملة الذي سلّم جزءًا من الشهادات بالفعل، على أن توزع الوزارة بقية الشهادات على العمال في مواقع العمل، حيث أن جميع العمال مسجلون في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتم حصرهم من قبل خصوصا في الفترة التي عانى منها العمال غير المنتظمين وقت أزمة فيروس كورونا، فهذه الوثيقة تغطي الحوادث وحالات الوفاة وحالات العجز الكلي والعجز الجزئي بقيمة 200 ألف جنيه مدفوعة من قبل صندوق العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

تسليم الوزارة ماكينات خياطة ضمن برنامج «مصر بكم أجمل»

وتطرق وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وليندا عبداللطيف إلى تسليم الوزارة ماكينات خياطة ضمن برنامج «مصر بكم أجمل»، قائلا إنه تم تدشين هذا البرنامج منذ فترة لتدريب العمالة، حيث يمثل هذا البرنامج أحد أوجه المساعدات التي قدمناها لهم.

كراسي متحركة للإعاقة الشديدة

وشرح وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية، أنه تم تقديم للإعاقة الشديدة كراسي متحركة، وبالنسبة للإعلان عن برامجنا فإنها تكون عبر السوشيال ميديا، إضافة إلى ديوان المحافظة ومكاتب العمل التابعة للمديرية، ونقدم البرامج التدريبية للمتدربين، إضافة إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح الدوري بخصوص العمالة غير المنتظمة.