تسليم 543 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة في شمال سيناء

أناب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء، لتسليم 543 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، من خلال آلية لتسليم العامل الوثيقة، تشترط تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف، فضلا عن التوقيع في كشوف استلام الوثيقة.

وقال وزير القوي العاملة في بيان صحفي، إنّ تكلفة الوثيقة تتحملها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة، فضلا عن تحمل تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة للعاملين.

وسلم محمد سالم عبد الملك مدير المديرية، 130 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم بموقع العمل في العريش بمحطة تحلية مياه البحر، تمهيدا لتسليم باقي العمالة غير المنتظمة بشركات شمال سيناء.

تسليم العمالة غير المنتظمة وثائق التأمين التكافلي

وأجري مدير المديرية، زيارة لموقع العمل في إطار توجيهات وزير القوي العاملة، وتسليم العمالة غير المنتظمة الموجودة بالموقع وثائق التأمين التكافلي وذلك بعد رفع قيمة العائد منها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مقدمًا الشكر والتقدير لشركة أوراسكوم على تعاونها مع المديرية وتسهيل عمليات حصر العمال.

وأوضح مدير المديرية أن عملية تسجيل وحصر العمالة مستمرة بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسي تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.