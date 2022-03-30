الحكومة تتقدم بطلب سحب مشروع قانون الضريبة على الدخل من البرلمان

تقدمت الحكومة بطلب إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك لمزيد من الدراسة. وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنغقدة الآن ضرورة إخطار اللجان البرلمانية بذلك.

سحب مشروع القانون

وبجانب مشروع قانون الضريبة على الدخل، فقد كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد بدأت منذ قليل لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبدالقوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

منح الفرص كاملة

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكل ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

كما يناقش مجلس النواب في جلسته العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.