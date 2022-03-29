«نائبة»: سأطالب الحكومة بسرعة توفير أدوية علاج الأورام من خلال البرلمان

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة، بسرعة توفير «النواقص» في أدوية علاج أمراض السرطان إلى مراكز الأورام التابعة للجامعات ووزارة الصحة، لإنقاذ المرضى وذويهم من مافيا الأدوية، الذين يضاعفون أسعارها التي يجرِ تهريبها من الخارج.

زيارة مركز الأورام بجامعة المنصورة

قالت النائبة أمل سلامة، إنها ستتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، لمطالبة الحكومة بسرعة توفير أدوية علاج الأورام، ووضع حد للسوق السوداء، ومافيا الأدوية الذين يساهمون بشكل مباشر في ارتفاع فاتورة العلاج من خلال إخفاء الأدوية، ما يؤدى إلى زيادة أسعارها بشكل خارج قدرات المرضى، مهما كانت قدراتهم المادية، وخصوصا أن أدوية الأورام أسعارها خيالية.

جاء ذلك على هامش زيارتها إلى مركز الأورام بجامعة المنصورة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة، على رأس وفد ضم الدكتورة نيفين بدار رئيس مؤسسة بدار الخيرية ومبادرة «طوق نجاة»، والدكتور حسام يونس، ومحمد زكريا، ومحمد صلاح، وسحر حلمي، وأحمد أبو القاسم.

وليد النحاس يناشد البنك المركزي

كان فى استقبال الوفد، الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام، الذي طالب بسرعة توريد أدوية «أندوكسان وهولوكسان»، وغيرها من الأدوية التي توقف توريدها للمراكز الطبية، واختفت من الصيدليات، ويجرِ بيعها للمرضى بأسعار مضاعفة بالسوق السوداء.

كما ناشد البنك المركزي، بالموافقة على فتح حساب برقم مختصر بجميع البنوك، لتلقي تبرعات المواطنين، ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، حتى يتسنى شراء أجهزة أشعة ومحاليل وأدوية للتخفيف من آلام المرضى.

وأشادت «سلامة»، بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة وخصوصا المبادرة الرئاسية للكشف المبكر على سرطان الثدى، والتوعية والوقاية من الأمراض السرطانية، مؤكدة أن الاكتشاف المبكر والتشخيص يساهم فى العلاج المناسب وانخفاض حالات الإصابة، حيث يتم علاج جميع المواطنين بالمجان، وفقا لأحدث البرتوكولات العالمية.ودعت النائبة أمل سلامة الحكومة بسرعة الانتهاء من إنشاء أكبر مصنع لتصنيع أدوية الأورام، لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة، بما يساهم فى تقليل الاستيراد، وعدم الضغط على العملات الأجنبية.

وفى ختام الزيارة، وزعت النائبة أمل سلامة والوفد المرافق لها، الهدايا على الأطفال بمركز الأورام بجامعة المنصورة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتكريم الأمهات المثاليات بالمركز.