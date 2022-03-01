شاهدة في «رشوة الصحة»: «المستشفى كان فيها حالة وفاة بكورونا.. واديتهم فرصة 15 يوم»

استكملت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة المتهمين في قضية رشوة الصحة، واستمع رئيس المحكمة للشاهدة الأولى وهي مديرة منطقة العلاج الحر بالقاهرة، وقالت إنها أُخطرت في أحد الأيام بوجود حالة وفاة كورونا بمستشفى دار الصحة وهذا المستشفى لم يكن موجودا ضمن المستشفيات المرخص بتشغيلها.

وأضافت الشاهدة الأولى، أنها خاطبت الجهة المختصة بضرورة إغلاق المستشفى، وعند صدور قرار الغلق أمهلت المستشفى 15 يوما للإخلاء، وعند ذهابها لتنفيذ القرار فوجئت بوجود حالات في غرفة العمليات.

ووجه رئيس المحكمة للشاهدة عدة أسئلة، جاءت كالتالي:

ما الذي قام به المستشفى عقب ذلك الإجراء؟

محصلش حاجة

مع من تقابلتي عند انتقالك إلى المستشفى لتنفيذ قرار الغلق؟

دكتور صلاح قاسم ودكتور أحمد عبدالهادي وآخر.

ما الذي دار بينك وبين دكتور صلاح قاسم في تلك المقابلة؟

انتقلت للمستشفى عشان تنفيذ قرار الغلق مرتين؛ الأولى أخطرتهم بالمهلة لإخلاء المستشفى، والثانية بعد انتهاء المهلة «كنت رايحة أنفذ قرار الغلق وقابلت الدكتور صلاح قاسم وجدت حينئذ حالتين في العمليات الجراحية حاولت اتصل بحد من المديرية عشان أشرح له الوضع محدش رد عليا، والدكتور صلاح قاسم أبلغني أنهم على وشك الحصول على ترخيص، واداني التليفون كلمني محمد الأشهب وقالي الموضوع بيخلص في الوزارة».

هل مجرد وجود ملف لطلب الترخيص يمنع إغلاق المستشفى ويعطيها صلاحية للعمل؟

لا

هل سبق للمتهم الأول محمد الأشهب الاتصال بك مرات سابقة أو لاحقه على الاتصال المشار إليه؟

لا ولا قبل كدا ولا بعد كدا، المرة الوحيدة اللي اتكلمت معاه فيها كان على تليفون الدكتور صلاح قاسم.

هل أبلغتي الدكتور هشام بالمحادثة التي تمت بينكما بشأن قرار الغلق؟

أيوه ودكتور هشام قالي إنه كلمه بس مردش عليه.

هل الاتصال ده كان كافيا لوقف قرار الغلق؟

لا وقفت قرار الغلق عقب اتصالي بدكتور هشام ذكي.

هل الدكتور هشام ذكي من اختصاصاته الوظيفية أن يوقف قرار الغلق؟

هو رئيس رئيسي المباشر وأنا لازم أنفذ تعليماته.

سؤال المحامي

من المختص بتنفيذ قرار الغلق وتحديد موعد تنفيذه؟

أنا بصفتي مديرة لإدارة العلاج الحر.

هل وجود حالات بالعمليات كان مبررا كافيا لوقف تنفيذ قرار الغلق؟

نعم

ما هي الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ قرار غلق أي مستشفى على وجه العموم؟

دي أول مرة تصادف صدور قرار غلق مستشفى عندنا في الإدارة.

وفي حالة وجود حالات مرضية بالمستشفى.. ما الإجراء المعين اتباعه؟

إخطار الجهات العليا في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأنا أخطرتهم ولم ينفذوا.

ما الذي خاطبك به الدكتور هشام ذكي حال اتصالك به في المرة الثانية الذي انتقلتِ خلالها لتنفيذ قرار الغلق وقمتِ بإخطاره باتصال المتهم الأول؟

قالي أوقف قرار الغلق

هل الدكتور صلاح قاسم لديه رقم هاتفك الخاص؟

نعم

منذ متى؟

من أول مرة ذهبت فيها إلى المستشفى بسبب حالة الكورونا المتوفاة وهو معاه رقم هاتفي.

لماذا تأخرتِ في قرار الغلق بعد إنذار المستشفى لإخلائه من الحالات المرضية به من يوم 7 إلى 27؟

كنت مشغولة بالأعمال الإدارية.

بصفتك المسئولة عن الإشراف والمتابعة للمستشفيات المرخصة.. هل يجوز مد وحدات القسطرة والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي بأنابيب الأكسجين والغاز؟

أيوه.. وحدات قسطرة القلب لا بد من وجود أكسجين فيها، أما وحدات العلاج الطبيعي فلا يُشترط وجود أكسجين فيها وفقا للكتاب الدوري 3 لسنة 2018.

هل شاهدتِ أقسام المستشفى عندما توجهتِ لتنفيذ قرار الغلق؟

لما رحت المستشفى يوم الغلق تلاحظ لي وجود مرضى في العمليات والعيادات الخارجية.

هل كان يتعين عليكِ عند تنفيذ قرار غلق المستشفى اصطحاب أي جهة شرطية كشرطة المرافق لتنفيذ قرار الغلق؟

أنا عندي ضبطية قضائية أستطيع بموجبها تنفيذ قرار الغلق، ويمكن الاستعانة بجهة شرطية لتنفيذ القرار ولم يسنح لي ذلك في المرة التي ذهبت فيها إلى المستشفى لتنفيذ قرار الغلق.

هل كان الدافع لوقف التنفيذ هو وجود حالات مرضية بالعمليات أم أن الدافع هو مهاتفه دكتور هشام ذكي؟

السبب الرئيسي وجود حالات مرضية بالمستشفى في العمليات واتصلت برئيستي المباشرة الدكتورة عزة فمردتش واتصلت بدكتور هشام قالي إن ملف المستشفى في الوزارة.