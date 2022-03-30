بعد غد.. انطلاق ملتقى التوظيف السنوي لخريجي القانون بمكتبة القاهرة

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى في حي الزمالك بعد غد الجمعة، ملتقى التوظيف السنوي لخريجي كليات الحقوق والقانون بحضور ممثلين لشركات محاماة محلية ودولية تعمل في مصر، وممثلي الإدارات القانونية لشركات مختلفة.

ويركز الملتقى في فعاليته لهذا العام على تعظيم إشراك القانونيين أصحاب الخبرات من مختلف مؤسساتهم «السلك القضائي، والمحاماة، وقطاعات القانون في الشركات العملاقة» مع نُظرائهم ممن هم في مطلع مسيرتهم المهنية فضلاً عن طلاب ودارسي القانون، ضمن حوار بنّاء لتعزيز قنوات الاتصال ونقل الخبرات، وخلق جيل جديد من القانونيين من أصحاب المهارات المتنوعة.

خلق قنوات اتصال لخريجي كليات القانون من الجامعات الحكومية والأجنبية

ويستهدف ملتقى التوظيف الذي تنظمه مؤسسة «THE LAW» التي تعمل في مجال تعزيز روابط مجتمع القانون، خلق قنوات اتصال لخريجي كليات القانون من الجامعات الحكومية والأجنبية وكذلك أصحاب الخبرات مع مؤسسات الأعمال المختلفة.

شراكة مع وزارة العدل في مشروع تعزيز التحول الرقمي

ويعمل «مركز دراسات القانون والمستقبل» التابع لمؤسسة «THE LAW» في مجال دعم مجتمع القانون وخاصة لمن هم في مطلع مسيرتهم المهنية وطلاب ودارسي القانون، كما ينشط المركز تطوعياً بالشراكة مع وزارة العدل المصرية في مشروع تعزيز التحول الرقمي في مؤسسات القضاء.

اتحاد طلاب القانون الأفارقة نقطة وصل بين طلاب القانون عبر القارة

كما ينشط المركز بمجال تعميق الحضور القانوني المصري في أفريقي، ونال زياد علي، مؤسس «THE LAW»، في أغسطس الماضي جائزة الإنجازات القانونية الأفريقية لعام 2021 من اتحاد طلاب القانون الأفارقة والمؤسسة مستقلة مقرها غانا تعمل على تعزيز الروابط بين طلاب القانون عبر القارة.