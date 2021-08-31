جامعة أسيوط تكرم أوائل خريجي كلية الحقوق

شهد الدكتور شحاته غريب شلقامي نائبه لشئون التعليم و الطلاب بجامعة أسيوط، حفل تكريم الطلاب الأوائل والمتميزيين من خريجي الدفعتين 2020 و 2021 بكلية الحقوق، اليوم، بأرض المخيم الكشفي، في حضور الدكتور محمد حسين عبد العال عميد كلية الحقوق، والدكتور حسام محمد السيد أفندي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد الهادي عبد الحكيم مدير برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة و حشد من أولياء أمور الطلاب.

الوقوف لأولياء الإمور إعترافا بفضلهم على الأبناء

وأشاد الدكتور شحاته غريب بدور أولياء الأمور لما بذلوه من جهد و عطاء لأبنائهم الطلاب معرباً عن فخره بإنتمائه لكلية الحقوق، داعياً الطلاب للوقوف عرفاناً بالجميل و تقديراً لكل أولياء الأمور، مؤكداً حرص إدارة الجامعة علي التواصل الدائم مع كافة الطلاب في جميع القطاعات التعليمية، وأعلن عن تخصيص مكتب لرعاية الخريجين المركزية بالجامعة حرصاً منها علي استمرار التواصل و توفير كافة سبل الدعم لأبناء الجامعة من الخريجين في مختلف التخصصات، متمنياً لكافة الطلاب النجاح و التفوق في الحياة القادمة و مواصلة التعلم و البحث و تنمية المهارات في اللغة الانجليزية و الفرنسية و الحاسب الآلي لرفع كفائتهم للتنافس و لمواجهة سوق العمل .

حرص الجامعة على دعم الطلاب

و في سياق متصل أكد الدكتور محمد حسين عبد العال، حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لكافة الطلاب الخريجين لتمكنهم من المنافسة في سوق العمل علي نحو يليق بإسم و مكانة الجامعة بما يساهم في رفع مستوي العدالة، متمنياً لكل طالب تحقيق ما يرجو موجهاً شكره و تقديره لأولياء أمور الطلاب لدعمهم لأبنائهم متمنياً للجميع مزيداً من التقدم و الرقي و الإستمرار في تحصيل العلم.

تكريم الأوائل

و من جانبه أشار الدكتور حسام السيد محمد، أن حفل التخرج شهد تكريم أوائل الطلاب من الشعبتين العربية والإنجليزية للدفعتين 2020 و 2021 وتضمن التكريم في شعبة اللغة العربية عام 2020 الخريجين، آيه محمد عبد الحميد علي، المركز الأول، وأميرة صفوت حسن، المركز الثاني، ومحمد هاشم جاد المولى، المركز الثالث .

كما تضمن الإحتفال تكريم أوائل عام 2020 لشعبة اللغة الإنجليزية من الحاصلين علي تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وتكريم أوائل دفعة 2021 شعبة اللغة الإنجليزية الحاصلين علي تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف .

و في ختام الإحتفال أهدي الطلاب دروعاً تقديرية للدكتور شحاته غريب والدكتور محمد حسين عبد العال، والدكتور حسام محمد السيد أفندي، والدكتور محمد عبد العليم أحمد، و الدكتور محمد الهادي عبد الحكيم.